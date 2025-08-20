Los chubascos y tormentas se repetirán este miércoles y serán fuertes en el interior por la tarde en el tercio norte

VALÈNCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los chubascos y tormentas se repetirán este miércoles en el interior de la Comunitat Valenciana y serán localmente fuertes por la tarde en el tercio norte en una jornada en la que las temperaturas seguirán en descenso, según la predicción de Aemet.

En concreto, el sur de Castellón y de Valencia y el litoral norte de Alicante siguen este miércoles en aviso amarillo por lluvias y tormentas que a partir de las 14.00 horas pueden acumular entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Así, la Comunitat Valenciana amanecerá con intervalos matinales de nubes bajas, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas por la mañana; mientras que en el interior habrá nubosidad de evolución diurna con chubascos y tormentas localmente fuertes por la tarde, que podrían extenderse a otros puntos con menor intensidad.