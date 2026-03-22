Cielo despejado y ascenso notable de las temperaturas máximas este domingo en el interior de Valencia

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este domingo con cielo despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ascenso localmente notable de las temperaturas máximas en el interior de Valencia.
Así mismo, esta jornada las temperaturas mínimas anotarán un ligero descenso, han apuntado las mismas fuentes.
Por otro lado, se espera viento flojo de dirección variable en el norte de Castellón que cambiará a noroeste moderado a partir de mediodía. No se descarta alguna racha muy fuerte a última hora de la jornada en zonas altas del interior de la Comunitat, mientras que en el resto se espera viento flojo de dirección variable.