Cielo despejado y temperaturas en descenso este viernes en la Comunitat

Archivo - Amanecer en una playa de la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso o despejado y registrará un descenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta tarde, por su parte, podrían registrarse chubascos ocasionalmente con tormenta, menos probables e intensos en el tercio sur de la autonomía.

Así mismo, esta jornada se espera viento moderado de componente oeste con intervalos fuertes, especialmente en el interior, han indicado las mismas fuentes.