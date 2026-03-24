Cielo despejado y temperaturas máximas en ascenso este martes en la Comunitat

Archivo - Cielos despejados y temperaturas en ascenso - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé temperaturas máximas en ascenso salvo en la mitad sur de Alicante, donde habrá pocos cambios.

Así mismo, esta mañana se esperan estratos bajos, brumas y probables bancos de niebla en la mitad sur de la autonomía.

Por su parte, esta jornada habrá viento flojo del nordeste con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto de la Comunitat. Por la tarde habrá viento flojo del este y del sureste con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.