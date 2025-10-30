Cielo nuboso y chubascos fuertes este jueves en el litoral sur de la Comunitat

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé chubascos fuertes en el litoral sur de la autonomía.

Esta jornada, además, las temperaturas mínimas no sufrirán muchos cambios y las máximas irán en descenso en la mitad sur de la autonomía, han apuntado las mismas fuentes.

Así mismo, se espera viento moderado del oeste y noroeste en la mitad sur de la Comunitat y, en el resto del litoral, viento de componente norte moderado. En el interior habrá viento que irá de flojo a variable y predominará el oeste con intervalos de moderado.