Cielo nuboso y probabilidad de lluvias débiles este domingo en el interior de la Comunitat

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este domingo con cielo nuboso en la mitad sur e intervalos nubosos en la mitad norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que las nubes disminuyan por la tarde.

Así mismo, esta jornada hay probabilidad de lluvias débiles en el interior de la mitad sur de la autonomía de madrugada, así como viento flojo del oeste que aumentará a moderado en Valencia y Alicante al mediodía.

Por su parte, las temperaturas mínimas anotarán variaciones ligeras y las máximas sufrirán un descenso ligero en el interior y no habrá cambios o irán en ligero ascenso en el resto de la Comunitat.