Cielo nuboso y temperaturas en descenso este jueves en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con inervalos nubosos que se irán despejando - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo nuboso en Valencia y Alicante y las temperaturas registrarán un ligero descenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, se esperan brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante por la mañana y al final del día.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en el interior norte de la autonomía, con heladas débiles, y no habrá cambios en el resto; mientras que las máximas también bajarán, aunque será de forma ligera en el litoral central y en el sur de Alicante.

Así mismo, habrá viento moderado del nordeste en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto de la Comunitat con intervalos de nordeste en el litoral norte y central a primeras horas.