Cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso este martes en la Comunitat

Archivo - Cielos despejados y temperaturas en ascenso en la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ascenso generalizado de las temperaturas.

Así, esta jornada el cielo estará despejado aunque no se descartan brumas o bancos de niebla matinales en el interior de Valencia y del norte de Alicante.

Las temperaturas mínimas subirán en el interior de la mitad norte de la autonomía y habrá cambios ligeros en el resto; mientras que las máximas también anotarán un ascenso generalizado, localmente notable en el interior de Valencia y del norte de Alicante.

Para mañana, miércoles, está activada la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la Comunitat.