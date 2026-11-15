Cielo poco nuboso y temperaturas en ligero descenso este domingo en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este domingo con cielo poco nuboso aunque no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el norte de Castellón.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta joranda también se espera viento flojo del oeste con aumentos ocasionales de intensidad.

Además, las temperaturas anotarán un ligero descenso o no habrá cambios, salvo una bajada de las máximas en el tercio norte de la autonomía.