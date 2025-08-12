Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal en el agua

Archivo - Playa de Oliva (Valencia) en una imagen de archivo - GOOGLE - Archivo

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro playas de la localidad valenciana de Oliva están cerradas al baño al superar el doble de los valores máximos admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal, lo que muestra una contaminación de origen residual.

Se trata de las playas de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca y Aigua Marc, en las que se identificaron niveles elevados en los parámetros microbiológicos de control en las muestras de agua tomadas este pasado lunes, informan fuentes de la Conselleria de medio Ambiente.

Desde la Generalitat han notificado al Ayuntamiento de Oliva de la situación, en el marco del programa de control de la calidad de las aguas de baño. Se ha solicitado el cierre de las playas y se trabaja conjuntamente para determinar el origen y realizar más análisis.