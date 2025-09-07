Cinco heridos en un accidente en la A-7, en Alginet (Valencia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU en Alicante. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas --dos mujeres y tres hombres-- han resultado heridas este domingo al sufrir un accidente en la A-7, en Alginet (Valencia).

El aviso del suceso, que se ha registrado en el kilómetro 366 de la A-7 en dirección Albacete, ha entrado sobre las 8.49 horas, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado una ambulancia SAMU y dos SVB. El SAMU ha llevado al Hospital de la Ribera a un hombre de 33 años con contusión en pared torácica.

El SAMU también ha atendido a las otras cuatro personas por fractura de cadera y diversas contusiones. Posteriormente, han sido trasladadas por los SVB al Hospital de la Ribera.