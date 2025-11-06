La cineasta Alauda Ruiz de Azúa analiza sus procesos creativos en un encuentro en el Centre del Carme de València

El Centre del Carme programa un encuentro con la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa dentro del ciclo 'CCCClaves para el cine' - GVA

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Alauda Ruiz de Azúa abordará sus procesos creativos, con especial atención a la dirección de actores, al uso dramático del espacio y al dominio de la emoción en el montaje en un encuentro en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València.

La conversación con el público tendrá lugar el próximo 18 de noviembre, en el marco del programa 'CCCClaves para el cine', que dirige el director valenciano, Rafael Maluenda, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La obra de Alauda Ruiz de Azúa (Baracaldo, 1978) centrará la cita, en una sesión que lleva por título 'Cine y verdad', en alusión al espíritu de honestidad con el que la cineasta presenta todos sus relatos.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha agradecido a la cineasta su participación en un encuentro "que está abierto a todos los públicos y que enriquece la formación de nuevos profesionales de la cinematografía, al tiempo que permite a la ciudadanía un diálogo cercano con los grandes nombres de nuestro cine".

Por su parte, Rafael Maluenda ha destacado que la directora y guionista ha aceptado la invitación del Centre del Carme "en el momento más dulce de su carrera, con su última película, 'Los Domingos' (2025), convertida en el fenómeno cinematográfico del año, liderando la taquilla, manteniéndose en el número uno".

Con 'Los Domingos', Ruiz de Azúa ganó la última edición del Festival de San Sebastián, alzándose con la Concha de Oro, así como con otros premios como el FIPRESCI y el SIGNIS. Su argumento expone la decisión de una joven de 17 años de iniciar un discernimiento vocacional para convertirse en monja de clausura, que conmociona a su familia, y el impacto revela en sus miembros heridas mal cerradas.

"Ruiz de Azúa presenta una galería de retratos cargados de veracidad y emoción en la película que aúna el aplauso unánime de creyentes y no creyentes", ha recalcado el director de 'CCCClaves para el cine'.

La también directora de 'Cinco Lobitos' (2022), su primer largometraje, se alzó con varios Goya, entre ellos el de Mejor Dirección Novel. Además, ganó el de Mejor película en el Festival de Málaga, donde cosechó siete premios. Entre los de mayor prestigio, mereció también varios de los premios Forqué, los Platino, los Feroz, los de la Unión de Actores Españoles, del Círculo de Escritores Cinematográficos, del Festival de Toulouse, entre otros.

Su serie 'Querer' (Movistar, 2024) es otra "lección de cine honesta y emocionante", que le valió igualmente numerosos premios y reconocimientos: el Ondas, el Fotogramas de Plata, varios Forqué, Feroz, Círculo de Escritores Cinematográficos o Unión de Actores.

Ruiz de Azúa también dirigió para Netflix la comedia romántica 'Eres tú' (2013), que se cuenta entre los estrenos más destacados de la plataforma.

'CCCClaves para el cine' es un ciclo de sesiones, con entrada libre y gratuita, protagonizadas por grandes profesionales del mundo cinematográfico, orientadas a la formación, y abiertas tanto a público especializado como al público en general.

En sesiones anteriores, Santiago Segura, José Luis Alcaine, Gracia Querejeta, Rodrigo Cortés, Paco Plaza, Félix Murcia, Roque Baños, Fernando Colomo, Enrique Urbizu, Antonio Resines y Emilio Gutiérrez Caba han mantenido encuentros con el público, que llena el aforo de la Sala Refectori del CCCC.