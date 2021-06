Cinema Jove convierte el Principal en un instituto para una inauguración inspirada en Romeo y Julieta

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gala de Inauguración de la 36 edición de Cinema Jove se celebrará este sábado y transformará el Teatro Principal en un instituto de secundaria, con la proyección y estreno en Europa de una adaptación a las nuevas generaciones del clásico de Shakespeare Romeo y Julieta.

La ópera prima experimental de Carey Williams tuvo una "gran acogida" en Sundance y en palabras del director de Cinema Jove, Carlos Madrid, "es tremendamente atractiva en sus formas, planos, música y, sobre todo, porque refleja más que ninguna otra película que podamos ver en el panorama actual, la forma de relacionarse entre los más jóvenes".

La renovada versión de "Romeo y Julieta" incorpora a la trama las redes sociales Tik Tok, Instagram, WhatsApp, Spotify, Facetime y Facebook, y está ambientada en Verona (California). Como es habitual, la gala se enmarca dentro de un evento teatralizado, conducido por el actor y director Jaime Pujol, en el que poco a poco se irán desgranando los contenidos del festival a través de un hilo argumental de varios personajes.

Para la ocasión, los personajes son alumnos de un instituto que afronta el último día del curso escolar. Todas las tramas entre ellos son previas a visitar el festival Cinema Jove.

ARRANCA LA SECCIÓN OFICIAL

En la Sección Oficial de largometrajes a concurso, mañana se estrenan la danesa "The Penultimate", del director Jonas Kærup Hjort, y la brasileña "The First Death Of Joana", de Cristiane Oliveira. La primera es una sátira sobre la existencia humana en tiempos de confinamiento global.

"Todos estamos en conflicto, todos estamos atrapados en situaciones de las que no podemos escapar, incluso aunque otros piensen que podemos. En un mundo vacío de significado, esta película plantea la cuestión del significado", ha destacado su director Jonas Kærup, que en su ópera prima da una vuelta de tuerca a los laberintos kafkianos con ecos de Roy Andersson.

Por su parte, la propuesta de Oliveira es "un drama sobre la pérdida familiar que convive con la delicada composición sobre el despertar adolescente a la sexualidad".

En declaraciones de su directora, la protagonista de su segunda película "no está satisfecha con las respuestas que los adultos dan a sus preguntas, y esa es la razón por la que crea un universo particular que la ayuda a elaborar sus propias respuestas".

WEBSERIES

Un total de ocho producciones de Holanda, España, Canadá, Australia y Argentina compiten esta edición en la Sección Oficial de Webseries de Cinema Jove, que un año más pone de manifiesto la capacidad del formato para reinventarse.

La sección, que consta de proyecciones, mesas redondas y encuentros con el público, se concentra durante este fin de semana en la Sala 7. En su primera jornada se han programado los títulos "Dounia", "Válidas" y "1 de esos días".

La canadiense "Dounia" está muy enraizada en nuestro presente. Esta serie de animación sobre una niña refugiada plasma la vida diaria de los menores exiliados en su integración en una nueva cultura.

La creadora de origen sirio Marya Zarif aborda el desarraigo, la resiliencia y la convivencia en una serie que se ha convertido en novela gráfica. Dounia viene de lejos y trae consigo todo un mundo.

"Válidas" está protagonizada por las impulsoras del podcast más escuchado actualmente en España, "Estirando el chicle", Carolina Iglesias y Victoria Martín (Percebes y Grelos). La pareja de actrices y el creador de la webserie, Nacho P. Pardo, visitarán València para participar en un encuentro con el público en el que ahondarán en la trama de su producción, que con humor hilarante explora las dificultades de ser cómica en nuestro país.

Por último, la webserie argentina "1 de esos días" simboliza con humor la búsqueda de la identidad, el absurdo de la vida cotidiana y la perseverancia a pesar de todo, a partir de la odisea de un día en la vida de una chica que de camino a una fiesta ha de enfrentarse a todo tipo de obstáculos.

Producida remotamente desde Nueva York, la serie destaca por su realización en formato vertical. La jornada se completa con una mesa redonda para profesionales y público.

El fundador de la productora de demanda especializada Newbe, Jeroen Koopman, detallará su transición de las webseries a producciones seriadas de mayor duración, así como la experiencia de la productora, que trabaja mayoritariamente para mercado internacional de plataformas de video bajo demanda (SVOD) como Netflix y HBO, en coproducciones internacionales como el 'reboot' de la serie australiana "Heartbreak High".

CICLO VALENCIA CAPITAL DEL DISEÑO

En su homenaje a la designación de València como Capital Mundial del Diseño 2022, Cinema Jove ha programado en el Octubre Centre de Cultura Contemporània repartidos en dos días.

"La idea es brindar propuestas diferentes para alimentar el alma de las futuras figuras dedicadas a la creatividad y el diseño" destaca el comisario del ciclo, Javier La Casta, director de estrategia y diseño de Estudio Néctar.

Este sábado, se ha programado "Making it" (Tony Moorman, 2015), donde se incide en los aspectos no siempre fáciles de vivir de la ilustración.

La película recoge los testimonios de los autores estadounidenses Eric Fortune, Andrew Bawidamann y Brian Ewing sobre la educación, el modelo de negocio y el futuro del sector.

La jornada se completa con la proyección de 'El hombre que diseñó España' (Andrea G. Bermejo y Miguel Larraya, 2019), donde se muestra el trabajo de un referente para las nuevas generaciones, José María Cruz Novillo, el pionero que rediseñó la imagen de nuestro país en la época de la Transición.