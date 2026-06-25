Cinema Jove proyecta 'Chronovisor' en la Filmoteca Valenciana - REMITIDA CINEMA JOVE

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove proyecta la película 'Chronovisor', de los directores estadounidenses Jack Auen y Kevin Walker, basada en la investigación de un dispositivo capaz de fotografiar el pasado.

El largometraje, que puede verse el 26 de junio en la Filmoteca Valenciana, a las 22.00 horas, presenta una puesta en escena minimalista, rodada en 16 milímetros, con una narrativa que gira en torno a la obsesión intelectual de su protagonista.

El argumento se articula a partir del misterio en torno al invento atribuido al monje italiano Pellegrino Ernetti en 1972. Sus autores rastrearon internet durante meses hasta compilar el que consideran el archivo privado más completo del mundo sobre este mito.

Por otra parte, el Encuentro Audiovisual de Jóvenes (EAJ), sección fundacional dedicada al talento emergente, celebra una jornada de mentorización en la Sala 7 del Edificio Rialto que contará con la participación de los directores de 13 cortometrajes seleccionados, procedentes de Canarias, Cataluña, Cantabria, Galicia y la Comunitat Valenciana.

En esta edición, los proyectos se agrupan en una única categoría dirigida a creadores de entre 16 y 25 años. La actividad incluye sesiones de tutoría y análisis técnico conducidas por el director, guionista y docente Gabi Ochoa y la directora y guionista Begoña Soler.

Además, el ciclo 'La joven Greta Gerwig', programado en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), concluye con la proyección sorpresa de una película escogida por una espectadora asidua al festival, Carolina Serra.

La obra seleccionada guardará coherencia conceptual y estética con la filmografía de una cineasta que, por su evolución del cine independiente al liderazgo de grandes producciones, se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones.

INDUSTRIA

En el apartado de industria se presenta el estudio 'El cortometraje español en 50 datos', promovido por la Coordinadora del Cortometraje Español con el respaldo institucional del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la entidad Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA).

El informe recoge un análisis cuantitativo y cualitativo del sector, que dará pie a la reflexión y el debate sectorial de los y las asistentes al acto, que tendrá lugar en la Fnac, a las 12.00 horas.

Precisamente la Fnac acogerá, a las 18.00 horas, la grabación en directo de un episodio del pódcast '¡Corten! Descodificando la ficción', promovido por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA).

La sesión estará conducida por Jorge Gonzalo (ODA) y Jesús Blanquiño (Podium Podcast), que analizarán junto a las actrices Patty Bonet y Celia Morán los desafíos en torno a la representación de los cuerpos no normativos dentro de las narrativas audiovisuales de la ficción contemporánea.