El circo Raluy Legacy llega por primera vez a Torrevieja con 'In Art we trust', su producción "más visual"

ALICANTE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El circo Raluy Legacy, "el más premiado de Europa", llegará por primera vez a Torrevieja (Alicante) en julio para presentar su nuevo espectáculo 'In Art we trust', en la que es su producción "más visual y sorprendente".

En concreto, el Raluy Legacy llegará a Torrevieja el próximo viernes 5 de julio y se ubicará en la avenida Desiderio Rodríguez con "una puesta en escena brillante y los mejores profesionales del mundo", según ha indicado la organización en un comunicado.

El Circo Raluy Legacy es uno de los únicos circos museo de Europa y el único dirigido por dos mujeres. Cuenta con más de 100 años de historia y con seis generaciones dedicadas al circo. Su propuesta sumerge al espectador en un viaje en el tiempo, a la época dorada del circo, con más de 40 carromatos de principios de 1900, en perfecto estado de restauración, y un espectáculo que "combina tradición con la más trepidante vanguardia".

Recientemente el Circo Raluy Legacy ha sido galardonado con el Big Top Label. Es el único circo de España en obtener este prestigioso reconocimiento, que "solo se otorga a los mejores circos de Europa".

'In Art we trust' es un show "sin precedentes, extravagante, arriesgado y valiente". Niedziela Raluy, artista y quinta generación de la familia, ha destacado que "no es solo un espectáculo de circo, sino que es la producción más visual y emocionante que la familia ha creado".

"Es un encuentro de diferentes mundos y disciplinas gracias a la combinación de variadas técnicas. Nos hemos dejado la piel y el corazón en este nuevo espectáculo. Con esta producción hemos querido rendir homenaje al arte con el que convivimos desde hace más de cien años, las seis generaciones de la familia", ha resaltado.