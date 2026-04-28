Cirque du Soleil vuelve el 16 de julio a Alicante con 'Kurios' - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cirque du Soleil vuelve este verano a Alicante con 'Kurios. Gabinete de curiosidades'. Del 16 de julio al 23 de agosto, el público podrá disfrutar en la Gran Carpa instalada en la Playa de San Juan de este nuevo espectáculo en el que la "imaginación" y la "curiosidad" son protagonistas. La gira incluye "solo" seis ciudades españolas que, además de la capital alicantina, están Sevilla, Bilbao, Málaga, Barcelona y Madrid.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, y la 'marketing manager' de Mercados Internacionales de Cirque du Soleil, Itxaso Barrios, han presentado este martes la propuesta, que supone el regreso de la compañía canadiense a la ciudad "por sexta vez".

Beldjilali ha destacado la "importancia de que una compañía como Cirque du Soleil siga apostando por Alicante para desplegar toda la magia de sus espectáculos". "Nos coloca en el circuito cultural en el que nuestra ciudad merece estar y donde se está posicionando", ha añadido.

Y ha sentenciado: "Cirque du Soleil siempre genera expectación e ilusión, supone un foco de atracción turística y lo cierto es que la ciudad siempre responde con miles de espectadores que disfrutan en la Gran Carpa durante su estancia en la Playa de San Juan".

Por su parte, Barrios ha afirmado que están "encantados" de traer 'Kurios' a Alicante: "Es un momento muy especial para la compañía, regresar a esta ciudad que nos acoge siempre con tanto cariño y expectación con este montaje nos llena de emoción".

Además, la 'marketing manager' de Mercados Internacionales de Cirque du Soleil ha definido la propuesta de esta forma: "Un espectáculo con tanta energía que no puedes evitar salir de la Gran Carpa con la sensación de que todo es posible".

La presentación también ha contado con un mensaje especial de David, artista alicantino de Cirque du Soleil, quien ha animado a asistir al espectáculo con un "guiño" a las Hogueras de San Juan, detalla el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

EXPERIENCIA

El consistorio ha resaltado que 'Kurios', "aclamado por la crítica en todo el mundo", revisita el estilo característico de Cirque du Soleil y combina "acrobacias espectaculares con un toque de poesía, arte y humor".

Desde la compañía han apuntado que la propuesta desvela "un universo festivo de inspiración 'steampunk' en el que lo inesperado acecha en cada esquina". También han explicado que, "en un pasado alternativo pero familiar", se adentra en el laboratorio mecánico de un científico "convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos".

Una vez que el científico consigue abrir la puerta "a este mundo de maravillas", el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, "dando vida a sus creaciones improvisadas una a una". "A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, 'Kurios' estalla en una celebración del poder de la imaginación", han apuntado.

Desde Cirque du Soleil han resaltado que 'Kurios', estrenada en Montreal en 2014, "ha hipnotizado" a más de seis millones de espectadores en 40 ciudades de todo el mundo "con más de 3.000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas".