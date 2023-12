Ciudad de la Luz se promociona en Londres en el mercado internacional de localizaciones audiovisuales

ALICANTE, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los estudios de cine de Ciudad de la Luz de Alicante se promocionan en el Focus London 2023, el mercado internacional de localizaciones de la industria audiovisual para mostrar que están "operativos al máximo rendimiento".

En el evento, que se celebra en el Business Design Centre de Londres los días 5 y 6 de diciembre, participan el director general de Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) y director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo, según ha indicado la entidad en un comunicado.

Ciudad de la Luz forma parte de la delegación de profesionales del sector, productoras y 'film commission' de toda España, organizada por Spain Film Commission y el ICEX-Invest in Spain, en el marco del programa 'Shooting in Spain Focus on UK'.

Focus 2023 es el único evento comercial del Reino Unido donde los asistentes pueden reunirse con creadores y facilitadores de contenido de más de cien países. Para ello, el foro ofrece un amplio programa de reuniones, networking y sesiones de conferencias que abarcan cine, televisión, publicidad y juegos.

Crespo ha valorado la presencia de Ciudad de la Luz en una cita "imprescindible" para el sector a nivel internacional. "La presencia de Ciudad de la Luz en los todos los foros internacionales es ahora más importante que nunca, puesto que tenemos que insistir en que ya estamos operativos al máximo rendimiento", ha sostenido.

"Lugares como el encuentro de Focus en Londres van a permitir que tengamos contacto con operadores internacionales pero también, como hay una gran delegación española, que tengamos la oportunidad de poner en común proyectos. Porque Ciudad de la Luz, más allá de ser la mejor instalación de cine de la Comunitat Valenciana, se puede considerar un proyecto-país por la gran cantidad de oportunidades que ofrece para grabar en interior, en exterior y el tanque de agua", ha defendido.

En este sentido, Crespo ha remarcado que, en toda la estrategia de promoción de los estudios alicantinos, no pueden olvidar que para "ser competitivos, hay que serlo en el ámbito nacional con una proyección internacional".

ICEX-Invest in Spain, como promotora de esta delegación española, aprovechará la presencia en Focus 2023 para presentar España como localización para destino de rodajes y las ventajas competitivas que ofrece a esta industria.

Así, entre otras cosas, promocionará el sistema de incentivos fiscales a los rodajes internacionales o los visados especiales para la industria audiovisual, además de la ventanilla única de asesoramiento y acompañamiento para las empresas del sector, Spain Audiovisual Bureau.