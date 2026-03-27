La Ciutat de les Arts i les Ciències amplía horarios y actividades durante la Semana Santa - CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències amplía horarios y actividades durante las próximas semanas con motivo de las vacaciones de Semana Santa con diferentes propuestas de animación científica, contenidos expositivos y proyecciones.

El Museu de les Ciències abre, a partir de este viernes 27 de marzo, de 10.00 a 19.00 horas; el viernes 3 y sábado 4 de abril, desde las 10.00 hasta las 21.00 horas mientras que el Hemisfèric tendrá sesiones de 11.00 a 20.00 horas desde el sábado 28 de marzo, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Hasta el 13 de abril puede visitarse en el Museu de les Ciències la exposición 'Leonardo da Vinci 500 años de genio' que propone al visitante una experiencia inmersiva divulgativa e interactiva para explorar la vida y legado del gran artista y genio científico del Renacimiento.

Uno de los elementos centrales es una galería inmersiva educativa que transporta a los visitantes a las calles de Florencia, Roma y Milán. Además de una colección de máquinas ideadas por la brillante mente de Leonardo, hay áreas interactivas dedicadas a la Mona Lisa, al 'Hombre de Vitruvio' y la recreación de un estudio artístico. También incluye el simulador de realidad virtual 'VR Florencia flyover'.

Otras exposiciones del Museu de les Ciències son 'Marte. La conquista de un sueño', 'Gravedad Cero' y 'La Luna al alcance de tus manos' que invitan a explorar el cosmos mientras que la genética es protagonista en la muestra 'Bosque de Cromosomas' llena de juegos interactivos.

OFERTA FAMILIAR

El público familiar encuentra en la exposición 'Metamorfosis. El poder de la transformación' recomendada a partir de los seis años, cinco escenografías --'El bosque maravilloso', 'Espejito, espejito', 'El mundo de las sombras', 'Las mil y una miradas' y 'La feria'-- con diferentes interactivos y recursos audiovisuales sobre las transformaciones que vemos de la naturaleza y en la materia, en los cuentos populares y también las que vivimos a través de nuestro propio crecimiento personal.

También cuentan con l'Espai dels Xiquets, para edades de entre tres a ocho años, donde juegan y experimentan con los sentidos, el agua y los animales e incluso construyen una casa inacabada. Otra de las propuestas es el 'Teatro de la Ciencia' ubicado en la primera planta del Museu donde se representan dos espectáculos: el musical científico 'Ramona y Cajal' y el show 'Alto voltaje', dedicado al fenómeno de la electricidad.

También destacan los talleres de experimentos de 'La Ciencia a Escena' como 'Científico por un día', que se celebran todos los días en diferentes horarios durante esta Semana Santa.

En el Hemisfèric les espera una cartelera con las películas de animación 'Dinosaurios. Una historia de supervivencia', un divertido relato protagonizado por una niña a la que le fascinan los dinosaurios y que realizará un viaje en el tiempo.

Con esta producción estrenada este año se ha ampliado la oferta infantil en el Hemisfèric que ya cuenta con las películas '3,2,1 Despegamos' y 'El arrecife encantado: Kaluoka'hina 3D', además del planetario 'Astromenuts', que se celebra cada primer domingo de mes, por lo que hay sesión el próximo domingo 5 de abril, a las 12.00 horas.

ASTRONOMÍA EN EL HEMISFÈRIC

Para todos los públicos, en la cartelera del Hemisfèric, destaca la proyección 'Postales de otros mundos' que muestra la diversidad de paisajes planetarios del sistema solar a través de fotografías realizadas por sondas espaciales: un viaje que lleva al público a los volcanes gigantes de Marte, los desiertos helados de las lunas Encélado y Europa, o los lagos de metano de Titán, entre otros destinos sorprendentes.

La programación del Hemisfèric ofrece también la proyección 'Auroras. Luces del norte', las películas 'Animal Kingdom' y 'Oceans' en formato fulldome 2D, 'Caminando entre dinosaurios. Planeta prehistórico 3D', y la películas IMAX 'Amazon Adventure'.

En los exteriores del complejo, los visitantes pueden contempar la recién inaugurada exposición 'Genoma y estructura escultórica' de Park Eun Sun. Es la nueva apuesta por el arte público y al aire libre de la Ciutat de les Arts i les Ciències que reúne un conjunto de ocho obras en gran formato realizadas en mármol, acero y granito.