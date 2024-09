La Ciutat de les Arts ofrece descuentos del 50% en los pases La Ciutat y Oceanogràfic hasta final de año

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València ha puesto en marcha una promoción con descuentos del 50 por ciento en los pases Amigos de La Ciutat y Amigos del Oceanogràfic. La promoción comenzará este 1 de octubre y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, según ha informado el complejo en un comunicado.

El pase Amigos de La Ciutat permite repetir la visita las veces que se quiera en el Museu de les Ciències, Hemisfèric y Oceanogràfic durante el último trimestre del año. Con esta promoción se pueden adquirir pases con precios desde los 49 euros, en la modalidad de reducida/familiar, y desde 60 euros para adulto.

De esta manera, las personas usuarias podrán rentabilizar su visita al complejo y disfrutar de las exposiciones dedicadas en 2024 al espacio en el Museu de les Ciències (entre las que destacan 'La Luna al alcance de tus manos' y 'Up to Space. Misión Espacial'); de toda la cartelera del Hemisfèric incluidos los últimos estrenos 'Auroras. Luces del Norte' y el planetario musical 'Pink Floyd.The Dark Side of The Moon', además de la entrada ilimitada al Oceanogràfic.

El acuario de la Ciutat de les Arts i les Ciències cuenta también con su propio pase al que se le aplicará el mismo descuento del 50 por ciento a partir del 1 de octubre. Desde 40,50 euros (modalidad reducida/familiar), se podrá adquirir el pase Oceanogràfic que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Ambos pases incluyen además ventajas y descuentos en actividades e instalaciones que pueden consultarse en la web de Amigos de La Ciutat y del Oceanogràfic.