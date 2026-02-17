El CMCV y el Museu de Belles Arts de Castelló organizan una jornada sobre el pintor Paolo de San Leocadio - GENERALITAT VAELNCIANA

CASTELLÓ 17 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y el Museu de Belles Arts de Castelló organizan una jornada de estudio, abierta al público, para profundizar sobre la figura de Paolo de San Leocadio, pintor de los ángeles músicos de la Catedral de València e introductor del Renacimiento en España.

El miércoles 18 de febrero, algunos de los mayores expertos en la obra de Paolo de San Leocadio analizarán el legado del pintor italiano en España en varias conferencias, con el impulso de las universidades Jaume I de Castelló, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de Lleida.

La jornada de estudio, que se celebrará en el Museu de Belles Arts de Castelló, incluye una visita guiada a la primera exposición del pintor italiano realizada en España, impulsada por el CMCV en el museo castellonense, que se clausura el 15 de marzo.

Al hilo de la muestra, la sesión titulada 'Paolo de San Leocadio. Introductor de la pintura del Renacimiento en España. Técnica, materialidad e innovación' se plantea como una oportunidad para reflexionar tanto sobre los aspectos fundamentales de la producción pictórica de Paolo de San Leocadio, en los que se centra la exposición, como sobre los inicios de la pintura del Renacimiento en el antiguo Reino de Valencia.

El comisario de la exposición, Ximo Company, comenzará la sesión a las 10.00 horas con su conferencia 'La novedad pictórica de Paolo da San Leocadio'. Por su parte, Miquel Àngel Herrero-Cortell (UPV) centrará su charla en una de las piezas significativas de Leocadio y que pueden verse en la muestra como es 'El San Miguel de Orihuela' e Isidro Puig (UPV) profundizará en el 'El retablo mayor de Castellón'.

MESA REDONDA

La jornada de estudio se completa con una mesa redonda sobre los inicios del Renacimiento en València, moderada por Ximo Company, en la que intervendrán expertos de las tres universidades: Víctor Mínguez (UJI) e Inmaculada Rodríguez (UJI), además de Isidro Puig y Miquel Àngel Herrero-Cortell.

Considerado el introductor del Renacimiento en España, la llegada a València, en 1472, del joven pintor italiano supuso un antes y un después en la pintura española, hasta entonces dominada por la influencia hispanoflamenca.

Según Ximo Company, "San Leocadio introdujo una pintura brillante y precisa, de contornos definidos, reflejos metálicos y un cromatismo festivo que contrastaba con el clasicismo más solemne y teórico de Florencia, dando lugar a un lenguaje fresco y personal".

La exposición reúne, por primera vez, un conjunto de obras de Paolo da San Leocadio que permiten comprenderlo en su totalidad, procedentes del Museo del Prado, del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), del Museu de la Catedral de Barcelona, del Museo de Bellas Artes de València, así como de la Iglesia Arciprestal de San Jaime de Vila-real, de la Iglesia de San Esteban de València o de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Enguera, además de otras colecciones particulares.

La selección incluye una obra inédita de gran valor, 'Lamentación sobre Cristo muerto' (Hacia 1507-1508) procedente de la galería Caylus de Madrid, así como otras que sitúan los grandes momentos de su trayectoria deteniéndose en sus grandes obras en Castellón de la Plana, Vila-real y Gandia.

Hoy se sabe que Paolo de San Leocadio residió la mitad de su vida en la Comunitat Valenciana, donde se conserva la mayor parte de su producción. Su figura ocupa un lugar fundamental en la historia de la pintura valenciana y española.