El COENV acerca 'FAST Heroes', una campaña educativa internacional para prevenir el ictus mediante la formación de niños - COENV

VALÈNCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COENV) ha celebrado en su salón de actos una jornada informativa para acercar 'FAST Heroes', una campaña educativa internacional gratuita destinada a prevenir el ictus mediante la formación de niños y la participación de sus familias.

Esta actividad se ha realizado tras haber organizado previamente eventos similares en otras provincias españolas, donde ya se habían impartido charlas informativas y se habían distribuido cuadernillos, 'e-books', vídeos y juegos para enseñar los síntomas del ictus, según ha indicado el COENV en un comunicado.

El acto se ha dirigido tanto a profesionales de enfermería como a representantes de colegios escolares de la provincia, con el objetivo de "formar agentes capaces de llevar los contenidos de 'FAST Heroes' a las aulas infantiles y de Primaria". La asistencia ha sido gratuita y se ha ofrecido acompañamiento técnico para quienes deseen incorporar este programa en sus centros de enseñanza.

Durante la jornada, las enfermeras y enfermeros colegiados han recibido recursos digitales adaptados, materiales lúdicos y formación específica para poder trasladar los mensajes de 'FAST Heroes' a los centros educativos y a las familias que atienden.

También se ha ofrecido un cuadernillo interactivo, vídeos explicativos y una guía práctica sobre los cuatro síntomas "clave" del ictus: cara caída (Face), brazo débil (Arm), habla dificultada (Speech) y la importancia del tiempo (Time); todos ellos basados en la familia de super héroes que compone la campaña.

'FAST Heroes' es una campaña internacional de educación sanitaria creada por un equipo de investigadores de la Universidad de Macedonia, en colaboración con la iniciativa Angels, y avalada por la Organización Mundial del Ictus (WSO).

El programa se centra en acercar a los más pequeños contenidos "claros y accesibles" sobre la detección precoz del ictus, ya que "son los que pasan más tiempo con sus abuelos", con un enfoque innovador que combina el aprendizaje en las aulas con la implicación de las familias.

Actualmente, la campaña cuenta con la participación de casi un millón de niños en todo el mundo, lo que la convierte en "una de las mayores redes educativas para la prevención de esta enfermedad a nivel global".

"LAZO ENTRE GENERACIONES"

La presidenta del COENV, Laura Almudéver, ha destacado que se ha impulsado este proyecto para "reconocer que educar desde la infancia en la detección rápida del ictus no solo salva vidas, sino que también refuerza el lazo entre generaciones".

"Hemos observado ya en otras provincias que los niños transmiten eficazmente lo aprendido a sus abuelos y familiares, lo que ha mejorado la respuesta en emergencias relacionadas con el ictus", ha agregado.

Almudéver también ha afirmado que "se ha comprobado que la campaña no solo ha incrementado el conocimiento de los síntomas, sino que ha reducido tiempos de llamada al 112 en comunidades donde se ha implementado, al menos según los testimonios recogidos por los colegios participantes". "Hemos sentido el compromiso de los docentes y de los centros escolares para continuar este trabajo más allá de una sola jornada", ha remarcado.

Por su parte, el responsable del proyecto 'FAST Heroes' en España, Pancho López, ha señalado que esta iniciativa "ha permitido implicar a múltiples centros educativos y ha fomentado que alumnado y comunidades educativas sean agentes activos en la prevención del ictus".

Igualmente, ha afirmado que "se ha generado ya un movimiento en Albacete y en Almería que demuestra que cuando los niños conocen los síntomas, pueden marcar la diferencia al compartir ese conocimiento con sus mayores".

"Se ha demostrado ya que el aprendizaje temprano sobre ictus tiene impacto real, no solo en conocimiento sino en comportamiento: los niños y niñas están reconociendo primero los síntomas, alertando a sus mayores y fomentando llamadas de emergencia más rápidas", ha reiterado.

El responsable de comunicación del proyecto en España, Roger Piera, ha resaltado que "se ha logrado que los materiales sean accesibles y atractivos para el público infantil, con herramientas digitales y físicas para reforzar el aprendizaje": "Se ha observado que los vídeos y cuadernos didácticos han facilitado el entendimiento en los niños y que luego estos actúan como multiplicadores del mensaje en casa".

"Se ha visto que los recursos digitales permiten continuar trabajando tras la jornada presencial, que los juegos y vídeos mantienen el interés y refuerzan los mensajes en el entorno familiar", ha concluido.

INSCRIPCIÓN

Cualquier centro educativo puede inscribirse de forma gratuita en 'FAST Heroes' a través de la página web oficial. Una vez registrados, los colegios solo tienen que solicitar el envío de los materiales físicos para sus aulas, entre los que se incluyen cuadernos didácticos, títeres, pósters y otros recursos diseñados para dinamizar la participación del alumnado.

De esta manera, los docentes disponen de herramientas "prácticas y atractivas" que facilitan la implantación del programa en clase, lo que "asegura que los niños aprendan a reconocer los síntomas del ictus mientras disfrutan de una experiencia educativa diferente".

El COENV ha invitado a colegios y profesionales a continuar con esta iniciativa para que en toda la Comunitat Valenciana "se haya extendido esta red educativa sanitaria, fomentando que los niños sean verdaderos héroes capaces de salvar vidas, detectando precozmente un ictus y promoviendo una respuesta rápida ante esta emergencia".