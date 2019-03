Colectivos en defensa del ferrocarril protestan en València contra el "maltrato continuo" de Renfe

Actualizado 09/03/2019 18:18:44 CET

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este sábado por la mañana en la Estació del Nord de València bajo el lema 'Xiulem pel tren' para reclamar una mayor inversión en los trenes de cercanías y regionales, así como para denunciar "el maltrato continuo que sufren por parte de Renfe".

La portavoz de la plataforma 'Indignats en Renfe', Paola López, ha criticado la desigualdad en la inversión de esta modalidad de transporte frente a la que se hace en AVE. "Se está dando toda la prioridad al AVE, que representa el 3% de los viajeros mientras que los cercanías y el resto de trenes mueven el 96% restante". López ha remarcado que la inversión en estos trenes es "solo del 20% año tras año".

"Estamos sufriendo un maltrato diario, retrasando y cancelando trenes continuamente, se ha incrementado el tiempo de trayecto en cercanías entre València y Castellón, cuando antes era de una hora ahora es de una hora y 20 minutos", ha incidido la portavoz.

Por su parte, el portavoz de 'Usuarios del tren valencià', Rafael Villalba, ha recalcado que no están de acuerdo con "la gestión de Renfe en los últimos años". Consideran que esta "no es la forma de gestionar un medio de transporte tan importante como el ferrocarril, que se enfrenta a los nuevos retos de manera más ecológica que el resto". Villalba ha añadido que "si Renfe no lo quiere poner en valor, lo haremos nosotros los usuarios y usuarias".

En un manifiesto repartido durante la concentración, los convocantes protestan por la inversión de "60.000 millones de euros en AVE, un tren elitista y devorador de recursos económicos y medioambientales, que profundiza la discriminación social".

Al mismo tiempo, apuntan que entre 2017 y 2018 "se suprimieron 2.000 trenes por año en cercanías y regionales por falta de personal o mantenimiento y solo en València, se han perdido más de diez millones de usuarias por las obras del corredor mediterráneo", que según advierten "es un AVE camuflado, que no ha traído ningún beneficio a las usuarias".

En el manifiesto han elaborado un decálogo de reclamaciones entre las que se encuentran la "inversión en lo más necesario y urgente del ferrocarril, la reestructuración de horarios y contratación de personal para prestar un servicio de calidad, eliminación de barreras arquitectónicas para personas con diversidad funcional o la integración en un mapa que sume FGV, EMT y Renfe", entre otras.

PROMOCIONAR EL TREN EN LUGAR DEL COCHE

Los manifestantes también han criticado la "prioridad" que se le da a los vehículos privados, el coche en este caso, ante un stand promocional de una marca de automóviles en la estación valenciana. "Renfe en lugar de promocionar el tren, tiene un coche en el hall de la estación, ningún concesionario haría eso con el ferrocarril", ha apuntado Villalba.

"Por un lado, nos dicen que no hay dinero para personal o mantenimiento pero hay cosas que no necesitan inversión como anunciar por megafonía de los retrasos o cancelaciones. En cambio sí son capaces de decirte que debes validar tu billete, si no te multarán. Por otro lado, si saben que si cancelan un tren, habrá más gente en el siguiente y no obstante, no ponen un tren de doble composición para que vayamos como borregos", ha reclamado López.

Al hilo de esta cuestión, la portavoz ha añadido que esta situación provoca que "mucha gente que coge el tren, como ve que no llegan a tiempo al trabajo o la universidad, dejan de cogerlo y van en coche, por lo que se contamina más y aceleramos el cambio climático, que es una realidad que no podemos huir de ella".