Una colisión sin heridos entre un tren del TRAM y un coche en la Vila Joiosa causa pequeños retrasos

Archivo - Imagen de archivo de un tren del TRAM d'Alacant - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una colisión leve y sin heridos entre un tren del TRAM d'Alacant y un coche en la parada de Creueta, en el municipio de la Vila Joiosa, ha causado pequeños retrasos en la línea 1, según han informado fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) consultadas por Europa Press.

Los hechos han ocurrido este lunes por la mañana y el tranvía de la línea 1 afectado por el suceso ha reanudado la marcha con 18 minutos de demora después de que la Policía Local haya formalizado el atestado tras lo ocurrido.

Desde la empresa pública también han concretado que esta colisión leve y sin heridos se ha producido en el cruce semafórico número 24 de la Vila Joiosa, concretamente en la calle Limones de este municipio alicantino.