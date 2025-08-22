El COMA abre una investigación sobre el médico de Alicante acusado del homicidio de su padre tras amputarle varios dedos

ALICANTE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha informado este viernes de la apertura de oficio de diligencias informativas con el fin de "recabar los elementos necesarios que permitan un conocimiento riguroso" del suceso que ha motivado la detención de un cirujano alicantino de 54 años acusado del homicidio de su padre nonagenario, al que presuntamente practicó una operación casera para amputarle varios dedos de los pies porque sufría problemas circulatorios y había comenzado a presentar gangrena.

En un comunicado, la entidad profesional ha indicado que se pone "a disposición de la autoridad competente" para prestar su colaboración "en caso de ser requerido", siempre dentro del marco de sus competencias y "con el máximo respeto al proceso de investigación en curso". Además, ha indicado que, "existiendo la apertura de causa penal", no podría, en su caso, actuar disciplinariamente hasta que se cerrara por archivo o sentencia firme.

También ha recordado "la necesidad de preservar el derecho fundamental a la presunción de inocencia" y ha reiterado su "compromiso" con la sociedad y con "el estricto cumplimiento de las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la Medicina".