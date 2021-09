El comercio trabaja para unirse en una "central de compras" ante la "gravísima" subida de la luz

El PPCV pide al Consell un 'Bono Exprés' y bajada de impuestos para el comercio

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Comercio y presidente de Confecomerç de la Comunitat Valenciana, Rafael Torres, ha avanzado este martes que está en conversaciones con empresas dedicadas a la distribución y consultoras para aglutinar a asociaciones y comercios en una "central de compras" que permita contratar la luz "en condiciones más ventajosas, mucho más barata".

Torres espera tener lista esta central de compras a finales de mes o principios de octubre. Así lo ha anunciado tras mantener una reunión con el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y la secretaria general del PPCV, Maria José Catalá, al ser preguntado por cómo está afectando la subida de la luz al sector del comercio.

Según sus estimaciones, la factura de la luz en estos establecimientos ha aumentado de media un 50%. La afectación es "gravísima" porque "lógicamente no podemos decidir qué horario tenemos para abrir las tiendas, es el que es", ha lamentado.

En este escenario, Torres ha reivindicado, en primer lugar, "medidas a corto plazo" como "revisar todos aquellas tasas o impuestos que afecten en la factura de la luz", y en segundo lugar, un cambio de normativa que tendría un efecto más a medio y largo plazo, y que "está bien recibido pero no nos sirve para ahora mismo", ha advertido.

Por ello, desde Confecomerç se está hablando con empresas o consultoras para crear una "central de compra" que aglutine a muchas asociaciones y comercios de la Comunitat Valenciana para "intentar conseguir, uniéndonos todos, una tarifa mucho más barata".

La iniciativa arranca en la región valenciana pero la idea es trasladarla también a nivel nacional, ha apuntado Torres, "porque uniéndonos todos a nivel nacional tendremos mucho más poder y mucha más capacidad de negociación".

Torres ha señalado que su intención es moverse "más rápido que el Gobierno" y espera tener lista esta central de compras entre finales de septiembre y la primera quincena de octubre.

En lo que respecta a las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abaratar la factura de la luz, el presidente de la Confederación Española de Comercio y de Confecomerç prefiere esperar a saber cuándo se pueden aplicar y cuánto van a incidir en la bajada de la luz.

En todo caso, "todo lo que sea bajar impuestos asociados a la factura de la luz desde luego es bien recibido", ha dicho Torres, "a falta de ver la letra pequeña", ya que si al final los de más de 10 KW se quedan fuera de esa medida, la afectación será "muy reducida", ya el 70-80% de los comercios tienen contratados más de 10 KW, ha indicado.

PIDE "FLEXIBILIZAR" EL PLAN RESISTIR PLUS

Respecto a las ayudas del 'Plan Resistir Plus', Rafa Torres ha vuelto a reclamar tanto a la Generalitat como al Gobierno de España que se "dé una vuelta" al Real Decreto de las ayudas porque "lamentablemente dos tercios de ayudas no van a llegar a las empresas".

Para Torres "eso es gravísimo, no lo podemos permitir y el Gobierno tiene que reaccionar de manera urgente y flexibilizar las condiciones de acceso a esas ayudas para que al final los sectores económicos de este país reciban ese dinero absolutamente necesario para sobrevivir en esto momentos", ha demandado.

EL PP EXIGE UN 'BONO EXPRÉS' Y BAJADA DE IMPUESTOS PARA EL COMERCIO

Por su parte, el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido al Consell que ponga en marcha de manera inmediata un 'Bono Exprés' para el comercio que incentive la compra y una bajada de impuestos para mantener el empleo en el sector.

Mazón ha señalado que "nuestro comercio urbano, de cercanía y de ciudad está siendo uno de los sectores más abandonados por parte de los gobiernos socialistas" y ha lamentado que "junto a la hostelería y al turismo, el comercio ha sido desasistido por parte de nuestros gobernantes, tanto en España como en la Comunitat Valenciana".

Según el presidente del PPCV, "entre las medidas anunciada por Sánchez ayer no se podrán aplicar al 70% de los comercios" y además, "no son de aplicación inmediata, lo que aventura un otoño muy frío porque no se va a poder encender ni la calefacción", ha augurado.

En el caso del comercio, ha señalado Mazón, "a la falta de ayudas por parte del Gobierno y del Consell se une la subida de la cuota de autónomos, la subida de la luz y el ninguneo en las ayudas europeas".

En este escenario, el PPCV propone un paquete de medidas inmediatas, como el bono exprés o la bajada del IAE como se ha hecho ya en la Diputación de Alicante. "Mientras que en Alicante van a pagar un 5% de IAE en el resto de la Comunitat van a pagar un 30%", ha precisado el presidente del PPCV.

Para Mazón, "es el momento de poner en marcha medidas audaces como las que propone el PPCV porque el comercio de la Comunitat Valenciana necesita levantar la persiana".

Al respecto, el representante de los comercios, Rafa Torres, ha valorado que "todo lo que sea bajar impuestos, tasas y costes de las empresas es absolutamente prioritario y necesario porque estamos en una situación critica", ha asegurado. "Necesitamos prolongar los ERTE y ayudas fiscales y directas", ha insistido.

REBAJAS EN EL IBI

En el caso de València capital, la secretaria general del PPCV y portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha explicado que desde el grupo municipal popular se ha presentado un plan de rebajas fiscales en el IBI para 2022.

Las medidas propuestas por el PP beneficiaria a las viviendas e inmuebles destinados a actividades económicas con rebajas del tipo de gravamen del IBI del 20% y un 30% para inmuebles que tributan por el uso diferenciado, es decir comercios, hosteleros, autónomos, ocio y pymes, ha apuntado.

Con esta opción el tipo de gravamen del IBI para inmuebles de naturaleza urbana en Valencia quedaría fijado en el 0,602%. El tipo de gravamen del IBI para uso diferenciado se situaría en el 0,835%.

Con ejemplo que puede afectar a un comercio del Cabanyal que paga ahora 1.400 euros por el IBI se vería beneficiado en más de 420 euros de ahorro en impuestos el año 2022. "Estamos hablando que a las clases medias y trabajadoras ahorrarles entre 50 y 100 euros del IBI para 2022", ha concluido.