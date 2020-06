Los comercios podrán adherirse a la campaña de la Generalitat de ayudas a la compra de bicicletas desde el 15 de junio

Las ayudas serán de hasta 250 euros para bicicletas eléctricas y de 75 euros para las no electrificadas y para patinetes eléctricos

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los comercios de la Comunitat Valenciana podrán adherirse, desde el próximo día 15 de junio, a la campaña de fomento de la bicicleta que articula ayudas directas de la Generalitat de hasta 250 euros para la compra de bicicletas y patinetes.

Así, está previsto que el lunes 15 de junio se publique la orden que regula el procedimiento de adhesión a esta campaña del fomento de la bicicleta, y a partir de ese día, los comercios interesados podrán empezar a adherirse, a través de una aplicación informática desarrollada por la Generalitat.

Las ayudas se podrán empezar a solicitar a partir del lunes siguiente, día 22 de junio. A lo largo de la semana del 15 de junio, la Conselleria irá publicando en su página web el listado de comercios adheridos a la campaña. Cabe destacar que no ha establecido ningún plazo de tiempo para adherirse, con lo que los comerciantes que lo deseen lo pueden hacer cuando lo crean oportuno.

Como ha recordado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, "estas ayudas tienen un doble objetivo, fomentar por una parte el uso de vehículos no motorizados para conseguir una movilidad más sostenible y, por otra, apoyar y ayudar a los comercios de nuestra Comunitat".

Esta nueva línea de ayudas directas cuenta con una inversión de 500.000 euros para subvencionar la compra de bicicletas convencionales de carácter de urbano, bicicletas eléctricas, vehículos eléctricos de movilidad personal (patinetes) y kits de electrificación de bicicletas, en todos aquellos establecimientos y tiendas con sede en la Comunitat que se adhieran a este plan.

Estas ayudas de la Generalitat serán de hasta 250 euros en el caso de bicicletas eléctricas (cuyo importe no podrá sobrepasar los 1.400 euros), de 75 euros para las no electrificadas (cuyo precio máximo será de 500 euros) e igualmente 75 euros para patinetes eléctricos (cuyo coste no podrá ser superior a 450 euros).

Las ayudas también se pueden aplicar a la instalación de kits de electrificación, con un importe de hasta 200 euros (el precio máximo del kit está fijado en 600 euros) o a la compra de bicicletas con elementos de carga para el transporte infantil, en cuyo caso las ayudas serán de 150 euros (en este caso el precio de la bicicleta familiar no podrá ser superior a 700 euros).

Las personas interesadas en acceder a estas ayudas deberán cumplir con el requisito único de ser residentes en la Comunitat. Tras seleccionar el establecimiento adherido en la web de la Conselleria de Movilidad, y el vehículo, la persona solicitante deberá rellenar en el local la documentación necesaria.

Posteriormente, una vez acreditada y aprobada dicha solicitud, podrá beneficiarse de la ayuda en el momento de la compra, ya que el importe de la subvención será descontado directamente del precio de venta.

PLAN DE FOMENTO DE USO DE LA BICICLETA

Estas ayudas, ha señalado Arcadi España, se enmarcan en el Plan de Fomento de Uso de la Bicicleta y se suma a toda una serie de acciones cuyo fin es afianzar un modelo de movilidad sostenible como eje estratégico para el nuevo periodo que se abre como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, el conseller ha añadido que "la Generalitat está trabajando en la elaboración de una estrategia de impulso a la movilidad sostenible que permitirá construir la movilidad del futuro en la Comunitat Valenciana y contemplará las particularidades de las distintas ciudades y municipios, tanto metropolitanos como rurales".

Así, ha indicado que la Conselleria también está impulsando un plan de mejora de la red ciclopeatonal en toda la Comunitat con el objetivo "completar estos itinerarios no motorizados para conectar municipios y disponer de una red continua, segura, funcional, ordenada y jerarquizada, que sea una alternativa a la movilidad tradicional".

OFICINA VALENCIANA DE LA BICICLETA

La tramitación de estas ayudas para la adquisición de bicicletas y patinetes será uno de los cometidos que con carácter inmediato emprenderá la nueva Oficina Valenciana de la Bicicleta, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas de la Conselleria.

Esta Oficina se crea como herramienta para centralizar y potenciar las acciones de la Generalitat en este ámbito, y "nace con vocación de permanencia más allá de esta crisis", ha destacado el conseller.

De esta forma concentrará las diferentes iniciativas y líneas de trabajo para promover la utilización de bicicletas y vehículos de movilidad personal, además de constituir un punto de encuentro y de información en relación con este modo sostenible de transporte.

Para el conseller, "es esencial para la lucha contra el cambio climático y más ahora en tiempo de pandemia, fomentar el transporte no motorizado y apostar por un transporte público eficiente, seguro y sostenible, impulsar los aparcamientos disuasorios en la periferia de las ciudades".