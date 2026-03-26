La comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP fijará este viernes el calendario y la relación de comparecientes

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión específica del pleno constituida el pasado lunes en el Ayuntamiento de Alicante tras la polémica de las viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza, volverá a reunirse este viernes para fijar el calendario de sus próximas sesiones y concretar la relación de comparecientes llamados a declarar por los diferentes grupos municipales, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El presidente de este órgano, vicealcalde de la ciudad y concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar (PP), ha destacado este jueves que las declaraciones prestadas ante esta comisión no permanente del pleno "pueden acarrear responsabilidades judiciales para los declarantes ante el órgano jurídico que instruye la causa sobre el residencial Les Naus en la zona de La Condomina".

Villar ha recordado que las comparecencias ante este órgano municipal "son voluntarias y nadie está obligado a prestar declaración ante una comisión cuyo verdadero objetivo es aclarar cómo se ha actuado en el seno del Ayuntamiento en relación con la promoción de Les Naus".

El vicealcalde ha recalcado que la función de la citada comisión es "arrojar luz sobre la intervención municipal en esta promoción de vivienda pública" y ha abundado en que el consistorio "se limitó a enajenar la parcela de suelo público para la construcción de las viviendas en La Condomina y a otorgar la licencia de obras".

"No vamos a entrar en otros ámbitos jurídicos o legales, en los que el Ayuntamiento no tiene competencias", ha subrayado, al tiempo que ha apostillado que "corresponde al juzgado investigar y dilucidar posibles responsabilidades" y que el Ayuntamiento "colabora con la justicia desde el primer momento en que se conoció el caso y presentó la correspondiente denuncia en la Fiscalía".

El Ayuntamiento constituyó el lunes la comisión no permanente y entre las propuestas de comparecencias que trasladaron los grupos políticos municipales están la de Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo y quien, además, es adjudicataria de un piso en Les Naus. En esta petición, coincidieron todas las formaciones.

Antes de finalizar esa sesión constitutiva, se acordó que la comisión de las VPP se volviera a reunir este viernes a las 13.00 horas, con el objetivo de poder concretar un calendario de sesiones. Cada grupo municipal planteó su plan de trabajo.