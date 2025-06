La comisión de la dana en Les Corts se reunirá el 19 de junio para aprobar el calendario de comparecencias

VALÈNCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre en Les Corts Valencianes ha acordado este viernes convocar una sesión para el próximo 19 de junio con el fin de aprobar la incorporación de las asociaciones de víctimas al plan de trabajo y el calendario de comparecencias, así como pronunciarse sobre la ampliación de documentación que solicitaban determinados grupos.

De este modo lo ha explicado el vicepresidente de la comisión, Vicente Betoret (PP), tras la reunión de la mesa de este órgano presida por Miriam Turiel (Vox) celebrada este viernes. En este sentido, preguntado por si las comparecencias comenzarán con las asociaciones de víctimas de la dana, tal y como reclaman el PSPV y Compromís, ha indicado que esa cuestión se determinará en la reunión de la comisión.

En cualquier caso, ha advertido de que ello dependerá también de que "lleguen a tiempo las cartas" de invitación a estos colectivos, aunque a confirmado que estas no se han enviado por el momento. "No puedes planificar un calendario de quién va primero y quién va después hasta que no tengas enviadas las invitaciones o los requerimientos", ha argumentado.

EL PSPV, SATISFECHO

Por su parte, la representante del PSPV en la mesa, Alicia Andújar, preguntada por los medios al terminar la reunión, ha ratificado que el 19 de junio se reunirá la comisión de investigación para aprobar "definitivamente todo lo que se había acordado" y ha valorado que esta era la intención de su grupo por ser "lo más pronto que podía ser".

Cuestionada sobre cuándo comparecerán las asociaciones de víctimas, ha precisado que esa cuestión está "pendiente todavía", aunque ha avanzado que la intención es que sea "antes de que se cierre el periodo de sesiones". "Lo que pasa es que no podemos concretar la fecha todavía porque hay que cumplir unos plazos mínimos", ha esgrimido.

Sobre este asunto, ha explicado que todavía no se han enviado las invitaciones porque "no consta el domicilio ni una dirección" de los colectivos, por lo que tiene que "subsanarse en el listado que se ha remitido". "No consta la forma de ponerse en contacto con ellas, entonces esto hay que cumplirlo como tiene que ser", ha señalado.

De cualquier modo, se ha mostrado satisfecha de que finalmente se haya incluido a estos colectivos en el plan de trabajo de la comisión, porque no hacerlo resultaba, a su juicio, algo "incomprensible y una injusticia que no se podía tolerar".

Posteriormente, en declaraciones remitidas a los medios, Andújar se ha mostrado "muy satisfecha" porque desde "un primer momento" el PSPV había "concentrado sus esfuerzos" en tratar de "acortar los plazos" de la comisión, puesto que el PP y Vox los "estaban demorando de manera incomprensible".

Además, ha valorado que la incorporación de las comparecencias de las víctimas al plan de trabajo será el "último trámite" y ello permitirá celebrar una nueva reunión de la comisión "antes de que acabe el periodo de sesiones el 4 de julio" en la que "ya se dará inicio a las comparecencias". Al respecto, ha expuesto que los socialistas "no contemplan otro escenario que no sea que las asociaciones de víctimas sean las primeras".

COMPROMÍS HABLA DE "POCA VERGÜENZA"

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en declaraciones a los medios, ha calificado de "poca vergüenza lo que pasa en estas Corts" con la comisión de investigación de la dana: "Tengamos ayer un pleno, tenemos todo el mes libre y la mesa se reúne para acordar que se debe volver a reunir, para acordar que probablemente después del verano comenzará a acordar que enviará una carta cuando sepa la dirección de las asociaciones de las víctimas".

Frente a ello, ha asegurado que él tuvo disposición de contactar con estos colectivos y le costó "una hora hablar con las tres asociaciones". "Si hay voluntad, se puede hacer", ha recalcado, para denunciar que en el parlamento valenciano en este momento "no hay ninguna actividad cuando podría haber actividad normal, es decir, la comisión de investigación".

A su juicio, "no puede ser que la del Senado esté en marcha y aquí, en la tierra donde ha pasado esta desgracia, se reúna para acordar que se debe volver a reunir para acordar que podemos enviar una carta a las asociaciones". "Es una poca vergüenza, es desfachatez, es barra la que tiene el PP y Vox. Y es, en definitiva, querer torpedear y anular una comisión que debería estar ya en marcha", ha censurado.