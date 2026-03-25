La Comisión de Urbanismo da luz verde a la nueva normativa sobre apartamentos turísticos en València

Comisión de Urbanismo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València ha dado luz verde este miércoles a la nueva regulación de los usos terciarios hoteleros mediante la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (OGOU), que pasa a su aprobación definitiva en el pleno municipal de marzo de la próxima semana. Con su entrada en vigor, se pondrá fin a casi dos años de moratoria para la concesión de licencias turísticas que ha estado vigente desde mayo de 2024, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Si no hubiéramos actuado a tiempo con la moratoria, muchos de los comercios y hogares de nuestra ciudad hubieran acabado convertidos en pisos turísticos, pero gracias a la nueva ordenación urbanística garantizamos el uso residencial del 98 por ciento de las viviendas y

protegemos el comercio en todos nuestros barrios", ha asegurado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, al término de la sesión.

La nueva norma cuenta con el respaldo de los grupos del gobierno municipal, PP y Vox, mientras que PSPV-PSOE y Compromís se han manifestado contrarios a la propuesta. El concejal de Urbanismo ha valorado el texto que ha recordado que establece "tres niveles de protección frente a la saturación turística, que actúan como candados administrativos acumulativos, de forma que solo con que se supere uno de ellos queda automáticamente bloqueada la creación de nuevas viviendas turísticas en edificios residenciales".

Estos topes, junto a los nuevos requisitos urbanísticos fijados para el uso turístico, que se limita a bajos y primeras plantas y exige acceso separado desde la vía pública, "convierte esta normativa en una de las más restrictivas en España para la creación de pisos turísticos", ha sostenido Giner.

El primero de los candados administrativos limita el total de plazas turísticas de cualquier tipo al 8% de la población empadronada en cada barrio y distrito; el segundo, topa en un máximo del 2% las viviendas de cada barrio y distrito que pueden destinarse a uso turístico y el tercero "protege el comercio local al garantizar que nunca más de un 15% de los locales en planta baja de cada manzana pueda usarse con fines turísticos".

Superado cualquiera de esos umbrales, los nuevos usos turísticos quedan automáticamente bloqueados. "Los topes máximos y los nuevos requisitos urbanísticos convierten en misión casi imposible la creación de apartamentos turísticos en València. Además, vamos a ser muy duros con la ilegalidad para proteger nuestras viviendas", ha asegurado Giner, quien ha subrayado que los tres candados operan "de forma superpuesta, de manera que basta con que se active uno solo para que quede bloqueada la zona".

REVERSIÓN DE APARTAMENTOS A VIVIENDA RESIDENCIAL

La nueva normativa también recoge la recuperación para uso residencial de apartamentos turísticos que carecen de título habilitante municipal. Por ello, una vez la normativa entre en vigor, se abrirá un plazo de un año para facilitar la reversión al uso residencial de esas viviendas que, de lo contrario, quedarían en un "limbo legal al ser urbanísticamente incompatibles".

La nueva regulación también prevé el desarrollo de un plan de inspecciones específico para continuar persiguiendo las conductas ilegales, así como la creación del Censo Municipal de Alojamientos Turísticos (CATAV).

Además de la suspensión temporal de la concesión de licencias decretada en mayo de 2024, el Ayuntamiento asegura que ha multiplicado "por seis" la media anual de órdenes de cese de apartamentos turísticos ilegales durante esta legislatura, "pasando de una media de 71 expedientes anuales con el gobierno anterior a 449 con el actual equipo de gobierno", según los datos de Giner.

APARCAMIENTOS EN ALTURA EN LA TORRE

Por otro lado, la Comisión ha sacado también adelante, en este caso con el respaldo de todos los grupos políticos municipales, la definitiva modificación puntual del Plan Especial del Sector La Torre, que permitirá que los edificios que se construyan en esta pedanía del sur de la ciudad cuenten con aparcamientos en altura. El objetivo es evitar el riesgo que suponen las inundaciones, a la vista de los estragos que causó la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Asimismo, y también de manera unánime, se ha apoyado la ampliación del hospital Casa de la Salud mediante la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para ampliar las instalaciones de este centro sanitario privado. La medida deberá ser también ratificada por el Pleno.