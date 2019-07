El Comisionado del Gobierno para Corredor Mediterráneo: habrá ancho internacional "de norte a sur" esta legislatura

Actualizado 03/07/2019 15:24:19 CET

Jornada sobre el Corredor Mediterráneo AYUNTAMIENTO

CASTELLÓ, 3 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, ha afirmado que el ancho internacional para esta infraestructura será una realidad de norte a sur "desde la frontera y hasta Murcia, Almería" durante esta legislatura.

Boira ha declarado que "el ADN del Corredor Mediterráneo no es la alta velocidad, sino el ancho internacional, que ahora llega hasta Barcelona, llegará a Castelló, luego a València e irá bajando hacia el sur". Al respecto, ha dicho que "no podemos renunciar al ancho internacional", y ha reconocido que "ya nos han llegado empresas operadoras con ideas y material para dar servicio a las empresas que van por el Corredor Mediterráneo".

Boira ha hecho estas declaraciones este miércoles a preguntas de los periodistas en la inauguración de la Jornada sobre los Puertos y sus Conexiones con el Corredor Mediterráneo organizada por PortCastelló y Ferrmed en la sede de la Autoridad Portuaria de Castelló y a la que han asistido representantes de los Puertos de las comunidades autónomas de la zona del Corredor Mediterráneo.

Esta jornada ha estado presidida por el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana, Arcadi España; la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco; el presidente de Ferrmed, Joan Amorós; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Toledo.

IMPULSO DEL GOBIERNO

Durante su intervención en la inauguración del acto, el conseller ha reivindicado una buena conexión con los Puertos "que viene de la mano del Corredor Mediterráneo". "Tras el impulso que ha dado el Gobierno en el último año, nos acercamos al horizonte final", ha dicho España, quien también ha recordado el trabajo de la sociedad civil con esta infraestructura.

"Esta tiene que estar dentro de un plan de infraestructuras y no es posible que dependa de la coyuntura política porque debemos tener buenas conexiones con los Puertos, que no pueden ser un espejismo, y se tienen que realizar entornos que generen empleo", ha explicado el conseller, quien ha apostado por que las infraestructuras como el Corredor Mediterráneo no tienen que estar a merced de los colores políticos.

"La transformación de los puertos tiene que avanzar junto a la sociedad que lo rodea y solamente juntos avanzaremos en la creación de empleo y la sostenibilidad ambiental", ha dicho. España también ha reconocido que la potenciación del transporte ferroviario de mercancías es una "asignatura pendiente".

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, también ha hecho hincapié en que el Corredor Mediterráneo no es una cuestión de colores políticos, "pero sí es una cuestión de competitividad del territorio". Para Marco, quien ha recordado que Castelló acogió en el 2011 la I Cumbre del Corredor Mediterráneo, el Puerto de Castelló es uno de los mejores puertos que pone a la ciudad en el mapa de la competitividad portuaria y "desde el Ayuntamiento vamos a trabajar con el PGOU que es fundamental para la zona logística del Puerto".

Durante su intervención en la inauguración de la jornada, el presidente de Ferrmed, Joan Amorós, ha querido dejar claro que "con lo mal que se han hecho las cosas, con los retrasos continuos" del Corredor, si desde "la frontera hasta Andalucía no hubiéramos sido emprendedores, esto no se hubiera dado -en referencia al Corredor Mediterráneo".

Para Amorós, la sociedad civil "va por delante y las inversiones van por detrás y hay que ponerlas en paralelo". Este ha recordado también que el ministro Blanco recogió en un estudio prácticamente todo lo que pidió FERRMED y "pedimos que se cumplen estas peticiones y no nos vengan con rebajas. No es de recibo que se recorten a la mitad cuando cambie el Gobierno".

"Es necesario hacer las inversiones donde hay rentabilidad y donde podemos sacar más resultados desde el punto de vista medioambiental. En el Corredor Mediterráneo es donde hay más tráficos importantes, más dinamismo y hay que convencer de esto porque es una razón de Estado. Entre todos debemos empujar para que el Corredor Mediterráneo sea una realidad", ha concluido Joan Amorós.

INVERSIONES EN EL PUERTO DE CASTELLÓ

Finalmente, el presidente de PortCastelló, a preguntas de la prensa durante la inauguración de esta jornada, ha explicado que el Puerto de Castelló tiene en la actualidad tres inversiones: la conexión entre las dos dársenas, cuya licitación saldrá a lo largo del verano; la estación intermodal, cuyo proyecto saldrá a licitación el año que viene, ya que en la actualidad se está terminando el estudio funcional; y la conexión con el Corredor Mediterráneo, cuyo proyecto constructivo se está finalizando "y este año se firmará el convenio con el Ministerio".