Las comisiones falleras critican la Gala del Ninot y piden devolver la entrega de premios a la plaza del Ayuntamiento

Las comisiones falleras de la ciudad de València han criticado la "premura" en la convocatoria de la nueva 'Gala del Ninot', creada fuera del programa oficial de festejos y 'ex profeso' para entregar los premios de la Exposició del Ninot 2024, y han reclamado al equipo del presidente de la Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester, devolver estos galardones a los actos de recogida de premios en la plaza del Ayuntamiento los días 16 y 17 de marzo.

Delegados de sector de Quatre Carreres, Jesús, Russafa, La Seu-La Xerea-El Mercat o Pla del Reial-Benimaclet, entre otros, han transmitido durante el Pleno de la JCF de febrero, celebrado este martes, las quejas de sus respectivas comisiones falleras, que advierten que este acto "no estaba contemplado en el programa oficial de festejos" y critican que la convocatoria, prevista para un día "laborable, entre semana" y enviada "con solo siete días de antelación" puede "afectar" negativamente a la asistencia de personas al mismo.

Por todo ello, han exigido que la entrega de los premios a mejor 'ninot' de sección "vuelva a la plaza del Ayuntamiento" los días 16 y 17 de marzo, cuando se entregan los galardones a los monumentos falleros. Varios de estos sectores han presentado ante la JCF sendos escritos en los que exponen estas quejas e instan a recuperar el formato habitual de entrega de galardones durante la 'semana grande' de las fiestas.

Por su parte, el presidente de la JCF y concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha defendido que la 'Gala del Ninot' se ha creado a raíz de la incorporación este ejercicio de los premios que reconocen a las creaciones con más ingenio y gracia de la Exposició del Ninot, un hecho que, según ha argumentado, supone que los actos de entrega de premios de los días 16 y 17 de marzo "se alarguen", en el caso del segundo día, "hasta la hora de la 'mascletà'", lo que ha obligado a la JCF a "rectificar rápidamente".

Así, ha sostenido que "aún habiendo adelantado media hora" el inicio de los actos de estos dos días, en el primer caso se "alargaría más allá de las 22.00 horas" y en el segundo, "hasta las 14.15 horas", algo "imposible" puesto que la 'mascletà' se dispara a las 14.00 horas y una hora antes, a las 13.00 horas, la plaza del Ayuntamiento debe estar despejada para desplegar el dispositivo habitual de Bomberos, Policía y Protección Civil.

El delegado de Quatre Carreres Daniel Buj ha criticado, en representación de las comisiones de ese sector, la "premura" en la convocatoria de la 'Gala del Ninot' y ha manifestado que se podría haber avisado "con más antelación". Por su parte, desde el sector Pla del Reial-Benimaclet, Víctor Blanco ha advertido de que "la mayoría" de artistas falleros, por su "volumen de trabajo" actual, a las puertas de Fallas, no podrán asistir al acto. "Se lo han encontrado encima y no van a poder lidiar con ello", ha lamentado.

Ballester ha respondido que en la JCF "nada se improvisa" y ha insistido en que la 'Gala del Ninot' se ha creado tras la "incorporación nueva" de los premios de ingenio y gracia en la Exposició del Ninot 2024. Ante esta situación, ha afirmado que su equipo ha tenido que trabajar "rápidamente" para buscar "una alternativa para poder entregar dignamente" estos galardones.

"Lo que hemos tenido que hacer es reaccionar", ha argumentado el edil, que ha subrayado que sobre esta cuestión "no hay alternativa": "No nos da más de sí, no puedo poner otro día la recogida de premios". En esta línea, ha defendido que la opción planteada es "la que menos perjudica" y ha garantizado que la 'Gala del Ninot' va a ser "digna" y estará preparada "con cariño".

Delegados de otros sectores como Jesús o Russafa han recalcado que los premios a mejor 'ninot' de sección "son un premio de falla que se tiene que dar junto con el premio de falla" y han sugerido que, en caso de "quitar algún premio, habría que hacerlo con aquellos que no concede Junta Central Fallera", como los de entidades que "no tienen nada que ver" con las Fallas, que "se van acoplando" y que, "al final, son un mundo". "Si vamos dando premios a todo, pues al final tendremos que ir a recogerlos a una gala de premios de cada sección", ha avisado.

Al respecto, Ballester ha alegado que algunos de estos premios son "heredados" y ha sostenido que "desde hace tiempo" Policía Local, Bomberos y Protección Civil "vienen apretando desde hace tiempo" sobre la hora de finalización de las recogidas de premios los días 16 y 17 de febrero. "A lo mejor hay que sacarlos, y si el año que viene Policía dice que tiene que haber más recortes, pues habrá más recortes", ha advertido el edil.

"Es lo que nos hemos encontrado y hemos intentado darle la mejor solución posible", ha enfatizado el presidente de la JCF, quien, en cualquier caso, ha reconocido "entender a las comisiones que no van a poder ir a recoger el banderín a la plaza del Ayuntamiento". "Hay un sitio, no solamente adecuado, sino preparado con mucho cariño, muy dignamente y que vale la pena verlo", ha añadido. En cualquier caso, ha apostado por "aligerar" las recogidas de premios.

Ballester, tras ser interrogado al respecto, ha vinculado la creación de la 'Gala del Ninot' a la incorporación de los premios de ingenio y gracia en la Exposició del Ninot y, de hecho, ha admitido que, en caso de que estos no se hubieran incorporado este ejercicio, "no se hubiera quitado nada" de los días 16 y 17 de marzo.