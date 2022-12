El Comité de Empresa en la Ciudad de las Artes y las Ciencias convoca huelga para el puente de diciembre

Asegura que el detonante ha sido la modificación "sustancial" de los puestos de trabajo, en especial, los horarios de personal a turnos

El Comité de Empresa de la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha anunciado este jueves la convocatoria de una huelga para el puente de diciembre ante la modificación de las condiciones en los puestos de trabajo planteadas por la nueva dirección "y que habían sido conseguidas en marzo de 2020, tras más de 20 años de reivindicaciones". Según ha informado en un comunicado el órgano de representación de los trabajadores, esta modificación "sustancial" de los puestos de trabajo afecta, en especial, a los horarios del personal a turnos.

"El personal llevaba 20 años sin un reconocimiento de los puestos de trabajo y reivindicando una mejora de las condiciones laborales, que llegó en marzo de 2020, cuando CACSA consiguió la publicación de su primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la esperada adhesión al II Convenio de Personal laboral de la Generalitat, normativa por el que se rigen el resto de entidades del Sector Público Instrumental", ha expuesto.

Sin embargo, ha criticado que, ahora, "solo dos años después de la adhesión al Convenio, y tras el cambio de dirección de la entidad, esta ha planteado una serie de cuestiones como la no se aceptación de la prórroga del II Plan de Igualdad sin haber negociado un tercero, la denuncia del actual plan de teletrabajo dejándolo sin vigor a final de año y el planteamiento de uno nuevo con tantas limitaciones y reducciones de puestos que lo deja inoperativo".

Todo ello va acompañado "de una propuesta de cambio sustancial de las condiciones de trabajo, el cierre de las taquillas en el edificio Hemisfèric y el recorte de la atención telefónica al cliente".

Por ello, tras la finalización del periodo de consultas sin haber llegado a un acuerdo, y después de una Asamblea de trabajadores y trabajadoras, "la sensación general es la de un gran retroceso en avances conseguidos tras muchos años de lucha sindical", lamenta el Comité de Empresa.

Ante esta situación , los sindicatos expresan su "desacuerdo" ante el actual posicionamiento de la dirección en los puntos anteriores y, en especial, "ante las medidas que, en el proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo del personal a turnos que, la Dirección General ha presentado en este mes de noviembre" puesto que las modificaciones "sustanciales" aplicadas "los convierte en los más perjudicados".

Según subraya el Comité de Empresa este es "un colectivo feminizado, para el que se propone una nueva rotación que dificulta la conciliación, como se ha visto en la propuesta trasladada por la empresa a la plamtilla".

Además, desde los representantes de los trabajadores expresan "no solo que no compartimos los motivos organizativos expuestos, sino que no se nos ha aportado documentación suficiente para su estudio y justificación y lo fundamental que, habiendo aportado alternativas por la parte social y mostrado los inconvenientes de las propuestas presentadas, todas han sido rechazadas". Los sindicatos están a la espera de la celebración de la reunión del TAL de este 2 de diciembre.

"El personal de CACSA ha demostrado, tras más de 20 años en activo, estar siempre a disposición de la empresa para mantener, e incluso aumentar, los niveles de excelencia de la misma en circunstancias que implican un trabajo que se desarrolla todos los días del año en rangos de horarios diarios abiertos; fines de semana, festivos, período estival, noches... Demostrando un compromiso y una profesionalidad que no están siendo respetados por la actual dirección", lamentan.