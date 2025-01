Comité de Empresa mantiene la huelga en TRAM d'Alacant desde el 27 de enero por "falta de autorización" de Conselleria

ALICANTE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del TRAM d'Alacant --integrado por los sindicatos UGT, CCOO, SEMAF y SF-- ha decidido mantener la huelga en el transporte tranviario desde el lunes 27 de enero, ante la "falta de autorización" de la Conselleria para implementar "mejoras".

El comité ha lamentado en un comunicado que el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) celebrado este miércoles para mediar entre sindicatos y la dirección de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y evitar así la huelga ha terminado sin acuerdo.

Ha precisado que ambas partes han "reafirmado su interés en que se cumpla el acuerdo y poder poner en marcha las mejoras pactadas para el TRAM d'Alacant, con mayores frecuencias de trenes para los usuarios y nuevos turnos para los maquinistas".

No obstante, ha agregado que "la dirección de FGV ha informado que todavía no ha llegado la autorización de la Consellería y, por lo tanto, no pueden poner en marcha las mejoras en el TRAM".

"No se entiende la postura de la Consellería porque las nueve plazas de maquinistas necesarias no suponen un aumento de la masa salarial de FGV, ya que la dirección de FGV ha amortizado varias plazas de Jefatura y con ese ahorro se pueden crear las nueve plazas de maquinistas sin coste adicional para la Conselleria", ha sostenido el Comité de Huelga.

Ante esta situación, los sindicatos con presencia en el Comité de Empresa del TRAM han decidido mantener la huelga, que se iniciará el 27 de enero, "si no hay acuerdo que lo impida". En concreto, los paros afectarán a las Líneas 1, 2, 3, 4 y 5 del TRAM.

La huelga tendrá lugar, de lunes a viernes, en la última semana de enero --de 7.00 a 10.00 horas--, todas las semanas de febrero --de 7.00 a 10.00 horas, y de 18.00 a 21.00 horas--.

Los Sindicatos convocantes ya han propuesto a la Dirección de Trabajo los servicios mínimos para la huelga del TRAM: el 25 por ciento de trenes regulares que circulan durante cada hora de paro, en cada línea de FGV afectada y para cada sentido de circulación.