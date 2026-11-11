El Comité de Huelga de À Punt denuncia la emisión de un programa de casas de lujo en la huelga por la vivienda digna

Archivo - Imagen de las instalaciones de À Punt - À PUNT - Archivo

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de À Punt ha denunciado que la cadena pública valenciana ha emitido un programa de casas de lujo durante la huelga por una vivienda digna, después de que el prograna 'Obert pel matí' no se haya podido emitir porque parte del personal que lo hace posible ha ejercido su derecho de huelga.

En un comunicado, este órgano ha denunciado que la dirección de la cadena ha decidido sustituirlo por 'Mira quina Casa', un espacio que exhibe viviendas de lujo. El Comité de Huelga ha denunciado públicamente este decisión: "En una jornada en la que se reivindica que la gente pueda pagar un alquiler o comprarse una casa, la televisión pública valenciana ha elegido precisamente ese contenido para ocupar la franja que la huelga ha dejado en la parrilla".

En esta línea, se cuestiona que, de toda la programación que À Punt tenía al alcance, "¿de verdad había que mostrar casas de lujo justo a la hora en que la plantilla hacía huelga por una vivienda digna?".

"Las compañeras y los compañeros de 'Obert pel Matí' han ejercido un derecho. La elección del programa que lo ha sustituido es responsabilidad de la dirección", expone y exige a la cadena que explique "públicamente con qué criterio ha elegido 'Mira quina Casa' y que informe la audiencia del motivo por el que hoy no se ha emitido" el habitual.

El Comité de Huelga recalca que al Consell de Administración y a la Dirección de À Punt le dicen "muy claro" que cuando un equipo sale a la calle con un micrófono o una cámara de la televisión pública autonómica "es la cara visible de la cadena". "Quien ha elegido el programa de hoy toma la decisión desde un despacho. Quien tiene que dar la cara ante la ciudadanía es la plantilla, que no ha tenido ninguna voz en esa elección", reiteran.

A su juicio, "ninguna decisión editorial justifica nunca un insulto, una amenaza o una agresión. Pero el Consell y la Dirección tienen que ser conscientes de que decisiones como esta pueden alimentar una hostilidad que acaba recayendo sobre los equipos que trabajan en la calle. Cuando una compañera recibe una amenaza o alguien intenta pegar a un compañero mientras trabaja, son ellos quien afrontan el peligro", advierte el Comité de Huelga.

Por tanto, instan a los responsables de À Punt a que "den la cara por las decisiones que toman y asuman la responsabilidad de proteger a las personas que cada día salen a la calle en nombre de esta casa".

NIEGAN MALINTENCIONALIDAD

Desde la dirección de la cadena han asegurado que en la emisión esta mañana del programa 'Mira quina casa', "no hay ningún tipo de malintencionalidad" y justifican que "por una cuestión de ajuste de programación se ha optado por este contenido, el primer capítulo de este nuevo programa dedicado a casas singulares" y que se estrena la próxima semana.

Al respecto, fuentes de la dirección de À Punt aseguran que está "muy sensibilizada" con la problemática de la vivienda, que lo aborda "habitualmente tanto en Informativos como programas y en todas las ventanas: tele, radio y redes". Además, defiende que ha dedicado en los últimos meses 26 capítulos al programa 'La clau per a viure', que aborda esta problemática "con profundidad".

En relación con la suspensión de los programas magazines, la dirección de la cadena subraya que no forman parte de los programas informativos, sino que son espacios que incluyen actualidad. Ambos programas "no forman parte de los servicios mínimos, como sí forman parte los informativos 'Les Notícies del matí', 'NTC Migdia' y 'NTC Nit'.

En el caso de 'Obert pel matí' "no se ha emitido porque ha habido técnicos de la plantilla de À Punt que han ejercido su derecho a la huelga" mientras que en el caso de 'Està passant', por la tarde, es por la falta de personal de la propia productora que hace el programa, explican fuentes de la dirección.