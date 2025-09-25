Comités de reconstrucción dana inician protestas y recogida de firmas por el "abandono institucional": "No nos pararán"

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción presentan acciones coordinadas ante la "falta de respuesta institucional" en materia de planes de emergencia y reconstrucción tras el 29 de octubre - LOS COMITÉS LOCALES DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCIÓN

Crean una red de equipos de intervención vecinal coordinados por 'walkies' para agilizar la respuesta ante futuras emergencias

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción posdana han iniciado un calendario de protestas y la recogida de firmas para exigir la elaboración inmediata de planes de emergencia municipales y que se respete su "derecho a participar" en ellos ante "el abandono institucional": "No nos pararán".

Las protestas culminarán este domingo con un acto público de denuncia del estado de los planes de emergencia a las puertas del Centro de Mayores Savia de Paiporta, donde fallecieron seis residentes en la riada del 29 de octubre en la que perecieron 229 personas, y se sumarán asimismo a la manifestación mensual de la Plataforma 'Mazón Dimisión' hacia el Puente de la Solidaridad.

Así, lo han anunciado este jueves en una rueda de prensa realizada en Alfafar (Valencia), tras la pancarta 'Plans d'Emergència ja', para presentar estas acciones frente "al abandono y ninguneo" institucional que están recibiendo. Por ello, exigen "su derecho a participar en los planes de emergencia, en las políticas que afectan al bienestar colectivo" y reclaman a todos los ayuntamientos la implementación ya de medidas de urgencia.

Al respecto, Toni Valero, integrante de la Koordinadora de Col.lectius del Parque Alcosa, en Alfafar, ha señalado que han impulsado esta recogida de firmas por toda la Comunitat Valenciana dirigida a toda la sociedad civil para exigir medidas de urgencia y prevención dentro de los planes de emergencia porque "llega el otoño y la posibilidad de lluvias torrenciales y estamos en una situación de absoluto riesgo".

"Las alcantarillas están hechas de polvo, hay gente que sigue inmovilizada porque no los ascensores siguen rotos y los colegios son barracones", ha constatado Valero, que ha advertido: "Esto ha pasado en Valencia, pero puede pasar en cualquier sitio", ha advertido.

En ese sentido, ha exigido que se cuente con la sociedad civil en la elaboración de estos planes porque "fue la población y los voluntarios que entraron por los puentes quienes hicieron las primeras respuestas y sacaron las castañas del fuego, no fueron las instituciones, tanto las locales, como las autonómicas como las centrales, que fracasaron".

"Por eso hay que reconducir y reformular el sentido de lo público. Lo público es la solución a las necesidades, pero entendiendo también la participación y la responsabilidad de la propia sociedad en la respuesta a sus propias necesidades", ha reivindicado.

Del mismo modo, quieren protestar contra el modelo de reconstrucción del Consell de Mazón basado "en el hormigón, en la construcción en zonas inundables y agrícolas, la corrupción y los barracones" mientras que "no atienden las necesidades inmediatas". Por ello, ha advertido, "seguirmeos hasta que Mazón y su Consell dimita porque es necesario para que haya una normalidad y poder pasar el duelo, las heridas siguen sangrando todavía".

RED DE COMUNICACIÓN CIUDADANA CON WALKIES

Con todo, ha recalcado que además de "la denuncia y de ser reivindicativos" también quieren ser "proactivos". Así, han puesto en marcha una red de comunicación alternativa mediante walkies para hacer posible la respuesta vecinal ante futuras emergencias y han creado equipos de intervención que se coordinarán a través de esta red para mantener la comunicación en caso de caída de la red eléctrica o de telefonía. "Con esta iniciativa queremos demostrar cómo la sociedad civil puede ejercer un papel activo y riguroso ante la urgencia de la crisis climática", recalcan.

Durante el acto, desde los Comités han recordado que hace ya dos meses presentaron un escrito a todos los ayuntamientos de las poblaciones de l'Horta Sud anegadas por la barrancà y que desde sus inicios los Comités han centrado sus "esfuerzos" en "abrir espacios de diálogo y coordinación con las diferentes administraciones para garantizar la seguridad en caso de una nueva situación de emergencia".

Por ello, a finales de julio trasladaron una batería de preguntas a los ayuntamientos afectados para conocer el estado de los diferentes planes y las medidas de urgencia que se implementarán este otoño en caso de nuevos episodios de lluvias torrenciales, "teniendo en cuenta que buena parte de las infraestructuras todavía no han sido reconstruidas".

Además, este mes de septiembre han presentado una petición urgente de interlocución con el cuerpo técnico de emergencias de la Generalitat para poder plantear una coordinación y planificación también a nivel autonómico. Sin embargo, han lamentado que "la mayoría de los ayuntamientos no han respondido y quienes lo han hecho ha sido de manera insuficiente".

CALENDARIO DE JORNADAS

Ante esta situación, que les recuerda al "abandono institucional del 29 de octubre" han convocado unas jornadas, que arrancaron el pasado lunes con una asamblea ciudadana de los pueblos de Alfafar y Parque Alcosa para abordar el estado de los planes de emergencia en la Plaza Poeta Miguel Hernández.

Además, este jueves se concentrarán a las 19.00 horas como Comité Parke-Alfafar en el Pleno del Ayuntamiento de Alfafar para plantear el estado del plan de emergencia municipal y asimismo intervendrán como Comité de Benetússer en el Pleno del Ayuntamiento para solicitar información sobre el estado del plan de emergencia municipal.

Asimismo, mañana explicarán la recogida de firmas en la Plaza del Ayuntamiento de Aldaia y este sábado denunciarán públicamente el estado de los planes de emergencia y plantarán un olivo en memoria de las víctimas en el Parque de los Jubilados del Barrio de la Torre (València). Las protestas culminarán el domingo con la manifestación.