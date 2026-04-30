Compañías valencianas, protagonistas de la despedida de Abril en Danza 2026 en el Teatre Arniches de Alicante - GVA

ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) despedirá el festival Abril en Danza 2026 con una "destacada presencia" de compañías valencianas. Será el 2 de mayo a las 20.30 horas en el Teatre Arniches de Alicante.

'Valencianas' es un espectáculo que ofrece un programa doble con la participación de La Socia Danza, que presenta 'Sostenidor'. Con música y cante en directo de la mano de Antonio Prats y Raúl Micó, la bailarina y creadora Alicia Reig establece un diálogo entre la danza contemporánea y el flamenco, detalla la Conselleria de Cultura en un comunicado.

La obra propone un juego de palabras, donde se mezcla el significado del término 'sostenidor', como algo que "sostiene", con el de la propia prenda de vestir o sujetador, para presentar a la mujer "como una figura fundamental en el sostén de la vida".

La segunda pieza que podrá disfrutarse es 'Hiraeth', de Cos Contant Dansa, "que explora la nostalgia a través de un lenguaje físico íntimo y visceral". Sebastián Rowinsky e Isabel Álvarez trazan con su cuerpo un viaje emocional donde la ausencia se vuelve "el motor del movimiento".