La Companyia Teatre Micalet estrena un nuevo espacio "más íntimo" donde seguir haciendo teatro en valenciano

La Companyia Teatre Micalet estrena un nuevo espacio "más íntimo" - COMPANYIA TEATRE MICALET

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Companyia Teatre Micalet (CTM) abre las puertas de su nueva 'casa', un espacio "más íntimo", en el que continuar impulsando el teatro en valenciano: "No nos retiramos porque el teatro es una forma de vivir, no un oficio. Es nuestra vida", ha subrayado la directora artística y fundadora de la compañía, Pilar Almeria.

En estos términos se ha expresado Almería este durante la rueda de prensa en la que se ha presentado la nueva sede de la compañía, L'ESPAI CTM, ubicada en la calle Torn de l'Hospital, 41; y la programación para los próximos meses. También ha contado con la participación del director artístico y fundador de la compañía, Joan Peris.

El pasado enero se dio a conocer que la Junta Directiva de la Societat Coral El Micalet decidió terminar su relación contractual con la CTM, de manera que el teatro ubicado en la calle Guillem de Castro dejaba de ser la sede de la compañía después de 31 años.

Peris ha indicado que desde "hacía tiempo" pensaban en habilitar un espacio "más íntimo" como el que, a partir de ahora, tendrá lugar su actividad ya que este formato permite "recuperar el teatro en estado puro, desnudado de artificios, donde el texto, el actor y el espectador comparten el mismo aire, como en una conversación confidencial".

Así, ha explicado que la nueva sala, que tiene "aproximadamente" una capacidad de 70 personas, es un espacio que la CTM tiene en propiedad desde hace más de 30 años y que utilizaban como local de ensayos.

"Este formato de proximidad responde a la voluntad de mantener vivos los valores de la compañía, apostando por la palabra viva, por la identidad y por la creación de un espacio que demuestra que la potencia de las artes escénicas se multiplica cuando se comparte a escasos centímetros de la realidad", ha sostenido.

En este sentido, ha manifestado: "Seguimos haciendo teatro, que es lo que nos gusta, lo que nos hace que abrir esta sala sea un disfrute. Podríamos retirarnos ya pero no lo haremos nunca".

"NO NECESITAMOS GRANDES INFRAESTRUCTURAS"

Y, ha continuado Pilar Almeria: "No nos retiramos porque hacer teatro es una manera de vivir, no es un oficio y estar acompañado de la gente que quieres y que hace equipo contigo, es la vida".

La directora ha destacado el compromiso social y lingüístico que "late" detrás del proyecto: "No necesitamos grandes infraestructuras para conmover; necesitamos verdad, proximidad y una complicidad con el público que quiera vivir en directo las historias, ha indicado.

Asimismo, ha puesto en relieve que el nuevo espacio combinará la producción propia, la exhibición de compañías invitadas, residencias, formación, la mediación con el buscará "conectar" con las asociaciones del barrio de Velluters y la Petxina.

Preguntados por si el cambio de espacio ha hecho que se replanteen el tipo de espectáculos que se van a realizar, Joan Peris ha asegurado que "no cambia mucho la cosa" y que "si tienes un poco de ingenio" y buscas "nuevas fórmulas", "eso siempre hace que la creación sea más chula, más arriesgada, pero, al mismo tiempo, más guay".

No obstante, ha manifestado que el otro espacio "no" lo han perdido y ha afirmado que están "esperando a que sea nuestro otra vez porque hacer no hacen nada y esperamos que de un momento a otro sea nuestro".

A este respecto, Almería ha agregado: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio". Y, ha afirmado que es "una pena" porque han dejado su "casa" pero que "no" podían dejar parada la compañía.

Interrogados por si están en conversaciones con la Societat Coral, Peris ha señalado que "no" y ha manifestado que siente "mucha pena" de que un sitio de cultura como el Teatre Micalet lleve cerrado desde hace 10 meses.

PROGRAMACIÓN

La temporada 2026-2027, arrancará oficialmente el 23 de septiembre, con la producción propia 'Bomba va, bomba ve', Joan Fuster una propuesta que se estrenó para el centenario de su nacimiento y que se recupera para inaugurar temporada y espacio.

Según ha indicado Pilar Almeria, este espectáculo "conecta mucho con la realidad que vivimos, es una declaración de intenciones y un canto contra la intolerancia".

La temporada contará también con el estreno, de una nueva producción propia, en noviembre estrenaremos 'L'Imperatiu categòric', de Victoria Szpunberg, dirigida por Joan Peris e interpretada por Pilar Almeria y Miguel Seguí, un texto que conecta con muchas realidades actuales y que plantea preguntas muy interesantes, con un punto de vista de humor sarcástico que hará las delicias del público.

En el apartado de compañías invitadas, hará parada la Cia Pot de plom. "Un nuevo espacio de la CTM no se puede entender sin Xavi Castillo, que adaptará sus espectáculos a nuestro formato", ha destacado Peris.

También, la Cia la Zarra presentará, 'Vius a Cos de Rei', un texto escrito, dirigido e interpretado por Guille Zavala un actor que nos ha acompañado en numerosos espectáculos.

'La Secuencia de Triángulo' teatro, con Borja López i Maria Almudèver que habla de donde están los límites éticos a nuestro oficio.

TEXTO MULTIPREMIADO DE PACO ZARZOSO

Societat Sardina, Toné-Franché, presentará: 'Dissolució d'un cos'. Se trata de una obra que, en palabras de la directora artística de la CTM, "no reconstruye la dana", sino que "nace del vacío que dejó". Un texto escrito, dirigido e interpretado por Ximo Solano y el músico, Christian Lavernier.

En diciembre nos acompañarán los compañeros de Hongaresa de teatre con 'David', un texto multipremiado de Paco Zarzoso, que ha hecho gira internacional con unas deliciosas interpretaciones de Enric Juezas y Àngels Fígols.

Finalmente, el actor Pep Laza nos llevará 'Cap de Suro Peus de plom', un espectáculo de Clown y Light Art, con un texto de Patricia Pardo.

Con la apertura de este nuevo espacio al barrio de Velluters la Companyia Teatre Micalet da continuidad al proyecto que comenzó hace treinta y un años "sin perder la esencia y siempre con el sello Micalet".