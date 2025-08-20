Comprar un piso con piscina lo encarece una media del 91%, según idealista

VALÈNCIA/MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adquirir un piso con piscina lo encarece un 110% en València y un 73% en Alicante, mientras que en Castelló resulta un 44% más caro, según idealista.

Además, Alicante es la capital que cuenta con un mayor número de pisos con piscina, con el 37%, mientras que en València hay un 9% y en Castelló el 6%.

En España comprar un piso con piscina lo encarece de media un 91% y sólo un tercio de los pisos en venta anunciados en España dispone de piscina, segun el portal inmobiliario.

Por capitales, las diferencias de precio entre pisos con piscina o sin ella es mayor en Barcelona, donde comprar un piso con piscina sale un 163% más caro.

Le siguen Teruel (+147%), Lleida (+118%), Ceuta (+112) y Valencia (+110%), y después Santa Cruz de Tenerife (+96%), Toledo (+94%), Palencia (+94%) y Burgos (+91%).

En el lado contrario y debido a su distribución urbanística, los pisos en con piscina son más baratos en Salamanca (-11%) y A Coruña (-24%). Por su parte, en Madrid, las viviendas que están en el mercado con piscina son, de media un 14% más caras que las que no la tienen, mientras que en San Sebastián la diferencia es del 23% y en Sevilla, del 37%.

Según idealista, las grandes diferencias entre las ciudades de Madrid y Barcelona están relacionadas con el urbanismo de los últimos lustros en ambas ciudades. Así, mientras que Madrid ha tenido la capacidad en los últimos años de crear nuevos desarrollos urbanísticos con zonas comunes, en Barcelona existen limitaciones geográficas para crear nuevos proyectos, además de su cercanía a la playa.

En el catálogo de inmuebles anunciados en idealista, la capital que cuenta con un mayor número de pisos con piscina es Alicante, con el 37%, seguida de Málaga (31%), Palma (23%), Ciudad Real (19%), Logroño (17%), Granada (16%), Cuenca (16%), Melilla (14%), Almería (13%), Ávila (13%) y Toledo, Córdoba, Valladolid y Madrid (12% en los cuatro casos).

Por contra, en Barcelona, el 6% de los pisos anunciados en idealista dispone de piscina, y en cinco capitales el peso de las viviendas en venta con piscina no es estadísticamente relevante: Vitoria, Bilbao, Pontevedra, Ourense y Zamora.

Con sólo el 1% de las viviendas con piscina anunciadas en idealista se encuentran Soria, Huesca, Ceuta, Palencia, Lugo, Cádiz, León, Oviedo, Pamplona y Huelva.