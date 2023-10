Compromís acusa al Consell de poner en peligro la reforma de la financiación al no querer armonización fiscal entre CCAA

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís advierte que el Consell "pone en peligro la reforma de la financiación" autonómica al posicionarse en contra de la armonización fiscal entre comunidades autónomas "con un planteamiento contrario a la Constitución y al sentido común".

Así reacciona a las palabras de este martes de la portavoz del gobierno valenciano y consellera de Hacienda, Ruth Merino, quien defendió que "la competencia fiscal entre comunidades autónomas es sana y debe existir" y que la financiación autonómica "ya está vinculada" a una armonización de impuestos porque parte de unas "condiciones iguales" para las CCAA.

"La financiación estatal se nutre de los impuestos recaudados en todo el estado, no llueve del cielo. Por lo tanto, el trato justo que reclamamos los valencianos al estado se nutre de impuestos, renunciar a una fiscalidad justa supone renunciar a una financiación justa. Se ve que hay que recordar al PP que esto no es Madrid, donde la fiesta la pagan los otros, aprovechándose de los privilegios de capitalidad", manifiesta la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro.

Desde Compromís recuerdan que el objetivo de los impuestos es distribuir la riqueza y la renta, disponiendo de recursos suficientes para financiar los servicios públicos, garantizando las políticas sociales que la mayoría necesiten.

Por contra, advierten que "primero se perdonan impuestos a los ricos y después vienen los recortes", lo que ven como "el modus operandi del PP: buscando excusas en la anterior gestión del gobierno, siempre sin ningún rigor".

"Argumentaciones como las que soltó ayer Merino evidencian, una vez más, que el gobierno de PP-Vox deja al pueblo valenciano abandonado a su suerte para dar privilegios a los más ricos. ¿Pero qué vamos a esperar de una consellera de Hacienda que llegó a afirmar que no tiene un modelo para la reforma de la financiación? Parece que no sabe por dónde va si no se lo dice Boluda o algún otro de los grandes empresarios que, evidentemente, marcan su acción de gobierno".