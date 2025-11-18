Compromís advierte sobre "el precio" que pagará Pérez Llorca a Vox y exige "devolver la voz al pueblo valenciano"

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha advertido sobre "el precio de la factura que va a pagar el Partido Popular" a Vox para recabar su apoyo en la investidura de Juanfran Pérez Llorca, candidato 'popular' a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, y ha vuelto a exigir un adelanto electoral en la Comunitat: "Esta etapa se tenía que haber cerrado con devolver la voz al pueblo valenciano".

Así lo ha trasladado en declaraciones a un medios después de que el PP haya confirmado que este miércoles registrará en Les Corts la candidatura de Pérez Llorca tras más de una semana de negociaciones con Vox para recabar su apoyo a la futura investidura.

Baldoví ha vuelto a definir al candidato como "un Mazón 2" y ha augurado que el nuevo Consell será "más de lo mismo", al considerar que Pérez Llorca ha sido "cómplice de que una persona como Mazón haya conseguido estar como 'president' un año --desde la dana que provocó 229 fallecidos-- sabiendo ahora lo que sabemos: que era absolutamente un incompetente, un inútil en palabras de la propia extrema derecha, del propio Vox".

Preguntado por qué cesiones hará el PP a Vox para recabar sus votos, ha advertido que "no se estará hablando de ascensores, ni de la reconstrucción, ni de la atención psicológica a las víctimas, ni de la sanidad, ni de la educación", sino que "serán temas absolutamente ideológicos que le vayan bien a la agenda electoral que tiene Vox".

"Este pacto no estar basado en las necesidades de las valencianas y los valencianos, sino en las necesidades electorales de Vox y del Partido Popular, que quiere evitar elecciones", ha sostenido.

Por contra, Baldoví ha afirmado de nuevo que sería "de sentido común" convocar elecciones para "cerrar esta etapa devolviendo la voz a los valencianos y que decidieran cuál ha de ser el rumbo de esta Generalitat en los próximos cuatro años".

También ha subrayado que "lo que quieren los valencianos" no es solo que Mazón deje de ser 'president', sino "que renuncie a su acta de diputado y vaya a declarar ante la jueza de Catarroja" que investiga la gestión de la dana.

Y ha reivindicado: "La mejor manera de cerrar esta etapa sería devolviendo la voz al pueblo y que en esas elecciones sean los valencianos y las valencianas los que decidan su futuro, no que se decida en un despacho de Madrid".