Compromís alerta de que "la eliminación de perspectiva de género en el libro de estilo de À Punt vulnera varias leyes" - WEB DE L'OBSERVATORI D'À PUNT

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas de Compromís en Les Corts Valencianes, Verònica Ruiz y Maria Josep Amigó, han alertado de que "la eliminación del libro de estilo de À Punt de las indicaciones que garantizan un tratamiento responsable sobre la violencia machista, la igualdad de trato y el lenguaje no sexista constituye una vulneración directa de derechos conseguidos gracias a la lucha feminista, en referencia a la Ley Orgánica 1/2004, que establece que los medios deben proteger la igualdad y garantizar la dignidad de las mujeres, y a la Ley Valenciana 7/2012, que exige que los medios públicos traten la violencia machista con corrección y rechazo".

En este sentido, han denunciado que el Consell "no ha movido ni un dedo ante la decisión de los directivos de À Punt de eliminar cualquier referencia a la igualdad de género y a la violencia machista del libro de estilo de la radiotelevisión pública valenciana".

En un comunicado, la portavoz de Igualdad de Compromís, Verònica Ruiz, se ha preguntado "¿qué hace Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Igualdad?" y ha añadido que "mira hacia otro lado, y esa actitud convierte tanto al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como a Camarero en cómplices de esta deriva negacionista que se sufre en À Punt y de este retroceso democrático sin precedentes".

"Lo que han hecho con el libro de estilo de À Punt sigue la hoja de ruta marcada dentro del gobierno de Mazón, porque Susana Camarero incluso ha borrado la igualdad de género y la lucha contra las violencias machistas de su propia Conselleria", ha manifestado.

Por su parte, Amigó ha remarcado que "en Compromís está activado L'Observatori d'À Punt, que es una ventana que da voz a la ciudadanía para denunciar este modelo de radiotelevisión pública del PP y Vox". "Invitamos a que se presenten quejas en este espacio porque es una vergüenza que la radiotelevisión pública, que debe ser referente y modelo a seguir en valores fundamentales como la igualdad y el uso de un lenguaje inclusivo, borre estos postulados de su libro de estilo de una manera absolutamente retrógrada", ha recalcado.