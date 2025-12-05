Compromís celebra que el Gobierno permita usar el superávit en ayuntamientos pero cree que la reforma se queda "corta"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Congreso Àgueda Micó y la portavoz del grupo Compromís en la Diputació de València, Dolors Gimeno, han celebrado la aprobación del decreto ley por el que el Gobierno permite que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles, pero han considerado que "se queda corta" si no va acompañada de un cambio en la distribución de la capacidad de endeudamiento entre administraciones.

Al mismo tiempo, la coalición ha insistido en la necesidad de modificar la ley de estabilidad presupuestaria para que los municipios tengan "libertad para invertir en las cuestiones que afectan a la ciudadanía", como en servicios sociales, entre otras. "Los municipios son la administración más cercana a la ciudadanía, por lo tanto, es la administración que necesita más recursos", ha argumentado Gimeno en declaraciones a los medios este viernes en València.

También ha incidido en que las localidades afectadas por la dana "en este momento necesitan inversiones financieras para poder acometer determinadas obras y que, hasta ahora, la ley de estabilidad presupuestaria no permitía que los municipios lo hicieran, sino que únicamente destinaran ese dinero a amortizar deuda".

Además, ha considerado "insuficiente" la modificación de la norma, puesto que ahora "efectivamente estos municipios podrán utilizar el remanente de 2024 para inversiones financieramente sostenibles, pero no podrán destinar ese dinero a todo lo que queremos". Por ello, ha reclamado que las localidades tengan "libertad para invertir en las cuestiones que afectan a la ciudadanía, no solo en esas inversiones financieras sostenibles, sino en servicios sociales y en otras cuestiones que son esenciales".

Precisamente en esta línea, ha adelantado que Compromís presenta este viernes una moción para exigir que la Diputación de Valencia, gobernada por el PP y Ens Uneix, "tome partido" y que exija también al Gobierno "que esas medidas sean definitivas y no solo circunstanciales de acuerdo con los tiempos que corremos".

"LA MISMA POSICIÓN"

Por su parte, Micó ha valorado el "cambio de actitud" del Gobierno de España respecto a las inversiones financieramente sostenibles, aunque ha lamentado que sobre esta cuestión continúa manteniendo "la misma posición política". Por ello, ha avanzado que Compromís el próximo jueves no apoyará la senda del déficit y los objetivos que lleva a la Cámara Baja la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, y ha indicado que son "los mismos que rechazamos ya la semana pasada".

A su juicio, los mismos "no tienen en cuenta las necesidades fundamentales de las administraciones, para que la sanidad, la educación, los servicios sociales o la vivienda puedan desarrollar las políticas públicas". "Y los ayuntamientos que continúan en un 0,0%, no pueden tener ningún tipo de endeudamiento, siendo una administración fundamental, pero es que las comunidades autónomas continúan en un 0,2%, cuando el 90% de esa capacidad de déficit se la queda el Gobierno central", ha expuesto.

Ante esta situación, Àgueda Micó ha explicado que Compromís ha presentado una propuesta alternativa para que los objetivos de déficit tengan en cuenta la infrafinanciación y que propone que aquellas CCAA como la Comunitat Valenciana que están infrafinanciadas puedan llegar a un objetivo del 0,9% de déficit, mientras que las que están sobrefinanciadas estén en un 0,4%.

Ello quiere decir, ha continuado, que "en este objetivo de déficit asimétrico tenemos en cuenta el problema que los valencianos tenemos desde siempre y que ni el PP ni el PSOE cuando han estado gobernando en el Estado han solucionado", ha criticado. Por eso mismo, ha reclamado a Montero "un cambio" en los objetivos de déficit y que "de una vez" pongan encima de la mesa un modelo de financiación que acabe con la infrafinanciación valenciana.

También ha exigido que este nuevo modelo "tenga en cuenta ese deuda histórica que tiene el Estado con nosotros y que, mientras tanto, la nivelación que pactaron con nosotros en el acuerdo de investidura --de Pedro Sánchez-- se lleve a cabo". Además, Micó ha suspendido la "acción política" de la ya exconsellera de Hacienda, Ruth Merino, "en temas de financiación, de condonación de la deuda y de apoyo a nuestras administraciones locales, que son las más importantes".