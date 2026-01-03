Compromís condena "el ataque ilegal" de EEUU a Venezuela: "Una agresión contraria al derecho internacional"

Archivo - Imagen del síndic de Compromís, Joan Baldoví. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha condenado "con toda firmeza" el "ataque ilegal" de EEUU a Venezuela, "una agresión contraria al derecho internacional y a los principios de independencia y de igualdad soberana de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

La coalición, en un comunicado, ha subrayado que "ningún pretexto, tampoco la lucha contra el narcotráfico, puede justificar una agresión armada unilateral ni la vulneración sistemática del derecho internacional". "Los asuntos internos de un pueblo solo pueden resolverse por el pueblo mismo en paz. Este es el fundamento de la autodeterminación y un pilar esencial del sistema de las Naciones Unidas", ha señalado y ha agregado: "Condenamos igualmente el secuestro del jefe de Estado venezolano y la impunidad de que disponen determinados líder políticos".

Así se ha manifestado Compromís, este sábado, después de que el Gobierno de Venezuela haya denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira.

A su juicio, estos hechos evidencian, "una vez más", el "carácter imperialista" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "y su subordinación a los intereses geopolíticos y económicos vinculados al control del petróleo". "Esta deriva belicista supone una amenaza directa al multilateralismo, a la estabilidad regional y a la paz global", ha advertido.

"Rechazamos las guerras por recursos y lógicas de imposición militar y reivindicamos el diálogo, la diplomacia, una política exterior feminista y la transición verde como herramientas imprescindibles para la convivencia pacífica, la justicia global y la seguridad humana", ha proclamado.

Del mismo modo, la coalición ha exigido una respuesta "clara y contundente" de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, así como "un posicionamiento inequívoco" del Gobierno de España en defensa del derecho internacional y de la resolución pacífica de los conflictos. Asimismo, también ha instado a la embajada de España en Venezuela a asistir los valencianos que se encuentran en territorio venezolano.

"Deseamos que la sociedad venezolana pueda construir su futuro con esperanza, a través de vías democráticas, sin imposiciones de potencias externas. La soberanía de los pueblos y la paz no son negociables", ha sentenciado.

"VIOLACIÓN FLAGRANTE DEL DERECHO INTERNACIONAL"

Por su parte, el síndic de Compromís en Les Cort, Joan Baldoví, ha apuntado, a través de un mensaje en sus redes sociales, que "los que creen en un mundo con normas" condenan "esta agresión de Trump", que, a su juicio, es "una violación flagrante del derecho internacional".

"Exigimos que se respete la vida, la soberanía, los derechos y las libertades del pueblo de Venezuela", ha zanjado