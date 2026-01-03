Intersindical denuncia el "ataque militar" de EEUU a Venezuela: "Una agresión ilegal, criminal e injustificable"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro - PRESIDENCIA DE VENEZUELA

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Intersindical Solidaria e Intersindical Valenciana han condenado "con la máxima firmeza" el "ataque militar" de los Estados Unidos de América contra Venezuela, "una agresión ilegal, criminal e injustificable que vulnera de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas y los principios básicos del derecho internacional".

Esta "nueva agresión imperialista", han afeado en un comunicado, se inscribe "en una larga y conocida estrategia de injerencia, desestabilización, bloqueo y violencia contra los pueblos que deciden libremente su camino político, económico y social."

En estos términos se ha manifestado la organización sindical este sábado después de que el Gobierno de Venezuela haya denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira.

Para Intersindical, los Estados Unidos "vuelven a actuar" como "potencia agresora, despreciando deliberadamente la legalidad internacional, la soberanía de los pueblos y la paz mundial, con el objetivo de imponer sus intereses geopolíticos y económicos sobre la voluntad popular".

"Denunciamos con absoluta contundencia el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos, un acto de una gravedad extrema al ser un ataque directo contra la soberanía nacional y un precedente peligroso para la orden internacional. El secuestro de un jefe de Estado no es solo una agresión contra Venezuela, sino una amenaza global contra cualquier pueblo que no se someta a los dictados del imperialismo norteamericano", ha enfatizado el sindicato.

Este hecho, a su juicio, representa una "escalada intolerable" en la estrategia de "guerra híbrida" contra Venezuela, "que combina agresión militar, bloqueo económico, sabotaje político y persecución de sus autoridades legítimas". "Ningún silencio ni ambigüedad es aceptable ante un crimen de esta magnitud", ha espetado.

Desde Intersindical Solidaria e Intersindical Valenciana reafirman que "la paz, la soberanía de los pueblos, la no-injerencia y el derecho a la autodeterminación son principios irrenunciables".

"Denunciamos también el silencio cómplice de buena parte de la comunidad internacional y de los gobiernos occidentales, que toleran, justifican o avalan estas agresiones, mientras criminalizan los pueblos que se atreven a construir caminos propios fuera de la orden neoliberal e imperial dominante", ha sentenciado.

Del mismo modo, la organización sindical ha expresado su solidaridad con el pueblo venezolano, "con su gobierno legítimo y con su derecho a decidir libremente su futuro sin amenazas, bloqueos, agresiones militares ni secuestros políticos". "La defensa de la legalidad internacional y del derecho de los pueblos a la autodeterminación es una obligación democrática y un deber de internacionalista", ha señalado.

En este sentido, ambas organizaciones han hecho un llamamiento a la movilización, a la denuncia pública y a la unidad internacionalista para exigir el fin inmediato "de la agresión, la liberación del presidente Nicolás Maduro, el respecto a la soberanía de Venezuela y el cumplimiento estricto del derecho internacional". "Solo desde la movilización de los pueblos podremos frenar la escalada belicista e imperialista", ha subrayado.