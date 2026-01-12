Compromís cree que el careo Pradas-Cuenca tendría que haber sido "a tres" con Mazón y el PP quiere uno Bernabé-Polo

La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, atiende a los medios de comunicación a su salida de los juzgados de Catarroja, a 12 de enero de 2026, en Catarroja, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís considera que el careo que han mantenido este lunes la exconsellera Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, debería haber sido "a tres" precisamente con la participación del que fuera jefe del Consell el día de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y que dejó 230 víctimas mortales. "Ahí falta alguien", creen desde la coalición.

Por el contrario, al PP le "gustaría" uno entre la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, mientras que Vox no ve "lógico" que no se haya llamado a declarar al juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana a miembros del Gobierno de España como su presidente, Pedro Sánchez, al considerar que "desde luego alguna responsabilidad tenía" en la emergencia.

De este modo lo han manifestado en declaraciones a los medios este lunes desde los distintos grupos, día en que se ha celebrado el tenso careo en el juzgado de Catarroja entre la exconsellera Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.

Desde Compromís, Joan Baldoví ha considerado que este careo "a dos" tendría que haber sido "a tres" porque "falta alguien" que es Carlos Mazón y ha hecho hincapié en que este precisamente "no está" allí porque el actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "lo ha blindado" al permitirle seguir como diputado en Les Corts y, por lo tanto, mantener el aforamiento. Y ha instado al PP a reclamarle a Mazón su escaño para que este "pueda ir y hacer esos careos ante la jueza de Catarroja".

Baldoví ha valorado de este modo el careo entre la exconsellera y José Manuel Cuenca, "el compañero de piso de Mazón", y ha incidido en que el que fuera su jefe de gabinete es una persona "absolutamente vinculada" al 'expresident'. Dicho esto, ha afeado a Cuenca que haya entregado su teléfono móvil a la Generalitat con "todas las conversaciones borradas" y ha considerado que esto revela que tiene "muchísimas cosas que esconder".

A su juicio, en el caso de la dana falta por saber "cuáles son las conversaciones que se cruzaron" Mazón y Cuenca el día de la tragedia para saber "si efectivamente le estaban ordenando a la exconsellera --Pradas-- que no confinara a la gente". Además, ha acusado al exjefe de gabinete de tener "una mala memoria selectiva" y le ha afeado el borrado de los datos de su teléfono: "Para eso los valencianos siempre decimos 'més val una llapissera curta que memòria'".

Según ha insistido, Cuenca tiene "muchísimas cosas que esconder" y es una persona que no merece "ninguna credibilidad". Por ello, ha considerado "profundamente injusto que ahora cobre un sueldo público" como asesor del expresidente Mazón por "hacer no sabemos qué cosa".

NO PARECE "CONVENIENTE" UN CAREO ENTRE UNOS "Y NO ENTRE OTROS"

Por el contrario, José Mª Llanos (Vox) ha replicado que no es Compromís "el que tiene que decidir quiénes tienen que participar en un careo en una instrucción", sino que eso "lo decide el juez instructor". Dicho esto, ha rechazado valorar el careo entre Pradas y Cuenca porque, según ha sostenido, a su formación le interesa la "responsabilidad política" y esa es la que van a exigir en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts.

No obstante, ha considerado que lo que no les parece "conveniente" es que "se establezca un careo entre unos y no se establezca, si hay también contradicciones, entre otros" y ha argumentado que no le parece "lógico que no se haya llamado a miembros del Gobierno central en esta instrucción". Preguntado al respecto, ha aludido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que desde luego alguna responsabilidad tenía" en la dana. "A lo mejor sería conveniente citarle para ver qué hizo durante ese día y en días posteriores", ha deslizado.

En cualquier caso, ha señalado que será la jueza quien tenga que "sacar las conclusiones" del careo entre Pradas y Cuenca: "Nosotros no podemos hablar porque no hemos estado presentes y no debemos hablar porque es el ámbito judicial que no nos corresponde".

Precisamente, sobre la participación de las víctimas de la dana en la comisión de investigación de Les Corts, ha señalado que "podría ser ya oportuno que vinieran cuanto antes", aunque ha indicado que será la mesa quien tenga que establecer "el orden de participación de todas ellas".

EL PP QUIERE UN CAREO BERNABÉ-POLO

Mientras, Laura Chulià (PP) ha deslizado que a ella también le "gustaría" que se celebrase, "por ejemplo", un careo entre la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, "dos actores fundamentales" en la gestión de la dana, a los que también ha afeado que se hayan "negado" a acudir a la comisión de Les Corts para "aportar luz" en lo que ocurrió el día de la dana.

"Representan a agencias estatales y al propio Gobierno en la gestión de la emergencia aquel día y que recordemos que no estaban ni tan siquiera presentes en aquel Cecopi, sino que se conectaban de forma telemática", ha apuntado.

EL BORRADO DEL MÓVIL DE CUENCA ES "LO MÁS NORMAL DEL MUNDO"

Y sobre el borrado del contenido del teléfono móvil de José Manuel Cuenca, Chulià ha afirmado que es "lo más normal del mundo" y ha negado que exista "mala intención". "Cualquier persona, haya sido un cargo público o un trabajador de una empresa, en el momento en que le dan un terminal que no es propiedad de él, se lo dan reseteado y lo entrega reseteado. No veo ahí donde está la incoherencia, no veo ahí donde está el problema ni el fallo", ha apostillado.

Por el contrario, sí que ve "mala intención" por ejemplo en "el borrado masivo que hizo aquel fiscal general justo coincidiendo con su imputación y justo acabando condenado e inhabilitado". "Pero que uno cuando cesa en su cargo entregue el terminal reseteado, borrado, como queramos llamarlo... es que creo que es lo normal que hace cualquier trabajador de cualquier empresa. No le veo ahí más polémica", ha zanjado.

De hecho, desde Vox, preguntado por si le parecería bien el careo entre Pilar Bernabé y Miguel Polo, José Mª Llanos ha asegurado que, "cuanto más azúcar, más dulce": "Toda la prueba que se pueda practicar a efectos de dilucidar una posible y una eventual responsabilidad penal o civil o del tipo que sea en los tribunales siempre nos parecerá conveniente".