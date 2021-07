Compromís cree que el Gobierno vuelve a hacer oídos sordos a la financiación y llama a "plantarse"

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha lamentado que el Gobierno volvió a hacer "oídos sordos" a la reivindicación valenciana de un nuevo modelo de financiación autonómica justa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles, por lo que ha insistido en la necesidad de "plantarse" y repetir la gran manifestación de 2017 contra la infrafinanciación.

"La sensación es más agria que dulce", ha trasladado a los periodistas en Les Corts un día después de la reunión de la ministra con los consejeros de Hacienda. María Jesús Montero anunció un CPFF antes de fin de año para presentar las conclusiones respecto a los criterios para la reforma de la financiación.

A pesar de este pleno monográfico, Ferri ha advertido que será "otra reunión inútil" si solo sirve para "hablar por hablar" y el Gobierno no pone un documento sobre la mesa para el nuevo modelo de financiación.

Aunque ha destacado los "pasos positivos" del Gobierno, ha recordado que la Comunitat está infrafinanciada y también otras comunidades como Andalucía y Murcia, además de rechazar que Hacienda no aceptara un fondo de nivelación para situar la financiación valenciana "al menos" en la media nacional.

"Los que vuelven a incumplir son la ministra y el gobierno de Pedro Sánchez. La ministra ha decidido que hay que retrasarlo y que los valencianos continuemos por detrás del resto", ha criticado sobre Montero (PSOE), algo que ve insolidario y que cree que demuestra la necesidad de volver a salir a la calle en noviembre, cuando se cumplen cuatro años de la manifestación de la sociedad civil en València.

Para el portavoz de la coalición, que gobierna en la Comunitat junto al PSPV y Unides Podem, es necesario manifestar el "descontento" con la financiación y la falta de soluciones en los últimos años. Por tanto, ha garantizado que si no la convoca la Plataforma per un Finançament Just lo harán desde Compromís, aunque da "por hecho que sí".

Sobre si el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, fue suficientemente punzante, ha reconocido que "cumplió" al defender los acuerdos de la comisión mixta Consell-Corts previa al CPFF, pero ha pedido que mantenga las peticiones en las próximas reuniones: "Me da igual que lo diga más fuerte o más flojo, que lo diga y estaremos satisfechos".