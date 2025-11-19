Compromís critica la reunión "secreta" de Catalá con Pérez Llorca y PSPV la acusa de "dejar de lado responsabilidades"

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València han criticado el encuentro que han mantenido este miércoles a primera hora la alcaldesa, María José Catalá, y el candidato 'popular' a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Así, Compromís ha cargado contra esta reunión "secreta" y la ha vinculado a las exigencias de Vox para rechazar la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), mientras que el PSPV considera que la primera edil "deja de lado" sus responsabilidades para centrarse en la política autonómica.

Tras conocerse el encuentro entre ambos dirigentes --que no figuraba en sus agendas--, la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha criticado que esta reunión "secreta" y se ha preguntado "por qué lo han hecho y por qué lo esconden" y "por qué no se ha anunciado a la prensa cuando la ley de buen gobierno y transparencia lo exige".

"La respuesta es muy clara: porque están negociando una operación que puede costar 155 millones de euros al vecindario de València", ha aseverado, en alusión a la proposición no de ley (PNL) registrada este pasado martes por Vox en Les Corts para instar al Consell a solicitar al Gobierno que revoque la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Se trata de una medida que está pendiente de aprobación en el Ayuntamiento de València por falta de acuerdo entre el PP, que gobierna el consistorio junto a Vox, y el resto de grupos municipales.

"Para que Pérez Llorca sea 'president', tiene que aceptar la exigencia de Vox de no implantar la Zona de Bajas Emisiones. Esa es la moneda de cambio. Ese es el peaje. Y el coste lo paga una ciudad que ya respira peor que hace dos años. Ahora València perderá 155 millones (entre devolver la financiación europea y las sanciones previstas) solo para satisfacer los equilibrios internos del PP y las obsesiones negacionistas de Vox", ha denunciado Robles sobre "el candidato que Feijóo quiere imponer desde Madrid para presidir a los valencianos tras un año y un mes de indignidad con Carlos Mazón".

La portavoz de Compromís, en declaraciones remitidas a los medios, ha subrayado que "Catalá ya renunció a más de 20 millones de euros en ingresos por la tasa turística para cumplir las exigencias de Mazón, y ahora está dispuesta a renunciar a 155 millones más para allanarle el camino a Pérez Llorca". "Siempre sacrifica València para promocionarlo a él, siempre lo hace para proteger a su partido, y siempre renuncia a los intereses de la ciudad para quedar bien con Madrid. Esto no es liderar València: es ponerla en venta", ha reprochado.

Y ha lamentado que "todo lo que están haciendo es opaco, irresponsable y profundamente lesivo para la ciudad". "Si finalmente se confirma que la no implantación de la ZBE es el precio político para coronar a Pérez Llorca, Catalá tendrá que asumirlo", ha advertido.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuan, ha expresado que para él, como vecino de València, "lo más preocupante no es que la alcaldesa esté centrada en la política autonómica, sino que para centrarse en la política autonómica deja de lado sus responsabilidades como alcaldesa e, incluso, toma decisiones que son malas para la ciudad".

"Ayer, por ejemplo, asistimos a un pleno en el cual la alcaldesa votó en contra de aprobar una zona de bajas emisiones como le proponía el Partido Socialista. Y en el mismo día que conocíamos que Vox, uno de los requisitos que tiene para poder apoyar una candidatura del Partido Popular a la presidencia de Pérez Llorca es precisamente revertir todas las zonas de bajas emisiones que haya en la comunidad valenciana. Pues lo preocupante es que esta ciudad haya dejado de tener alcaldesa para tener una posible candidata a la presidencia de la Generalitat", ha resumido.

El representante socialista ha insistido en que esta situación "hace que en esta ciudad se tomen decisiones equivocadas en contra de los vecinos y vecinas".