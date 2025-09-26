Compromís cuestiona el coste de gala fallera en el Roig Arena y el gobierno de Catalá responde: "Es nuestra Super Bowl"

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha instado este viernes a hacer una "reflexión" sobre el coste de la Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de la ciudad 2026 que tendrá lugar este sábado en el recién estrenado Roig Arena y que según ha dicho supondrá un desembolso de 340.000 euros atendiendo a los contratos a los que ha podido acceder su grupo.

El edil ha destacado que este es "uno de los actos más importantes" del colectivo fallero, pero ha preguntado "si es necesario y es equilibrado" hacer un gasto por ese importe en "un único acto". Así, ha señalado que esa cantidad es "mucho más que los 270.000 que se dedican a las dos fallas municipales, que son el epicentro de la fiesta".

Fuset, que ha apuntado que esta es una reflexión que también se ha planteado desde la Interagrupación de Fallas, ha lamentado que el equipo de gobierno local, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox "gaste más dinero en un acto" de "dos o tres horas" que "durante toda la semana fallera". Igualmente, ha cuestionado que se vaya a "gastar el 10 por ciento del presupuesto de la Junta Central Fallera (JCF) en un solo acto".

El también expresidente de este organismo y exconcejal de Cultura Festiva ha afirmado que la gala "seguramente será un gran espectáculo" y un "gran éxito" y ha reiterado que es una cita "importante" porque de entre las seleccionadas "saldrán las Falleras Mayores de València", pero ha matizado que "no estamos hablando de la Super Bowl" ni "de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

"Desde Compromís reclamamos transparencia", ha agregado el edil, que ha expuesto que "está siendo nula", a la vez que ha recordado también que la Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de la ciudad 2026 estrena en esta ocasión y tras salir del pabellón de la Fonteta de San Luis un nuevo escenario, el Roig Arena.

Pere Fuset, que ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido esta jornada, ha opinado también que "no hay que poner el foco tanto en el Roig Arena, que es un pabellón de primera categoría, sino en la gestión poco responsable del gobierno" municipal. En esta línea, ha manifestado que uno ha de elegir "en función de la disponibilidad de sus fondos y de una manera responsable" y "más cuando se trata de dinero público".

El edil ha agregado que hay que tener en cuenta además que la JCF "está sufriendo graves problemas por lo que respecta a los patrocinios porque está perdiendo". "No está siendo capaz de adquirir fondos privados y, por tanto, ese dinero ahora tendrá que venir de una inyección suplementaria del Ayuntamiento de València", ha apostillado.

En respuesta a Compromís, el portavoz del ejecutivo municipal y del PP en el Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, ha manifestado que es "motivo de orgullo para todos" que la Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de la ciudad pase a celebrarse en un enclave como el Roig Arena, un lugar "que va a ser emblemático" para la capital valenciana "en el ámbito deportivo, cultural y musical".

Tras ello, ha expuesto que "el aumento del presupuesto, de lo que va a ir destinado a la gala, va acorde al aforo que tiene" en nuevo emplazamiento. "El pabellón de la Fonteta tenía una capacidad para 7.200 personas el año pasado y este año la gala va a tener 12.000 espectadores. Eso supone un aumento del 66 por ciento del aforo con respecto al año anterior", ha comentado.

Caballero, que se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local preguntado por las palabras de Fuset respecto al coste de este evento fallero, ha añadido que "el coste real por el aforo es exactamente el mismo que el año pasado". En esta línea, ha indicado que en 2024, "con un aforo de 7.200 personas" el coste "fue de 29 euros por persona".

"LO MISMO QUE EL AÑO PASADO"

"Con lo cual, el precio, el presupuesto y la inversión que se va a realizar son exactamente lo mismo que el año pasado" aunque, "evidentemente, teniendo en cuenta que tenemos un aforo mayor, un aforo de un 66 por ciento más", ha remarcado.

Juan Carlos Caballero ha añadido que también tiene que decir a Compromís que este acto "es nuestra Super Bowl". En este punto, ha declarado que "el reconocimiento, el respeto y la dignidad que tienen y merecen las Fallas de Valencia" y sus "máximas representantes" requieren "un espectáculo al estilo de la Super Bowl".

"Nosotros apostamos por creernos que las Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y por no tirarlas por tierra y reducirlas a algo simbólico", ha afirmado el portavoz del ejecutivo municipal. Así, ha asegurado que la gala prevista para este sábado es "un acto emblemático que marca el ejercicio fallero y que da inicio prácticamente a lo que son las Fallas del año siguiente". Ha dicho que también es "un acto de reconocimiento a las Falleras Mayores" salientes.

"UNAS FALLAS CUTRE"

En este sentido, Caballero ha apostado por "dignificar este acto" y "ponerlo donde se merece, con la calidad que se merece". "Las Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y hay que creérselo. Y no vamos a hacer algo cutre como lo que hacía Compromís. Compromís quería unas Fallas cutre", ha comentado.

El portavoz del gobierno local ha insistido en dar a esas fiestas "toda la dignidad del mundo". "Para nosotros, para el Ayuntamiento, la gala de la elección de las candidatas a Falleras Mayores de València tiene que ser un espectáculo al estilo de la Super Bowl", ha insistido.