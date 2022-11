Compromís defiende que con placas fotovoltaicas en el 40% de los techos se cubriría el 84% del consumo eléctrico

Plantea un nuevo modelo democrático, descentralizado y sostenible y de proximidad impulsado por la Agencia Valenciana de la Energía

El grupo parlamentario de Compromís ha presentado hoy su nuevo modelo energético "democrático, descentralizado, justo, sostenible y de proximidad" hacia la neutralidad, pero muy "realista" ya que solo con la instalación de placas fotovoltaicas en el 40% de los techos de edificios y cubiertas técnicamente viables se podría conseguir 14.000 MV, más del doble del objetivo de 6.000 MW de electricidad marcado para 2030, y cubrir así el 84% del consumo energético de la Comunitat Valenciana.

La síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, acompañada de los portavoces adjuntos Carles Esteve y Vicent Marzà, han presentado este nuevo modelo, que estará liderado por la futura Agencia Valenciana de l'Energia, con el que "se conseguirá bajar la factura energética".

Al respecto, explican que no se trata solo de cambiar la fuente de energía sino pasar del actual modelo "depredador" y "contaminante", claro ejemplo de un oligopolio y centrado en macroplantas, a un modelo basado en priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, con pequeñas plantas junto a las poblaciones consumidoras instaladas en suelos ya degradados.

En ese sentido, Robles ha señalado se persigue se mantiene el objetivo de alcanzar "una soberanía energética, real y justa" y la voluntad de acelerar la transición, pero debe hacerse de "una manera ordenada, no deprisa" y en ese sentido advierte de que las prisas de antaño con los PAI "acabaron mal".

El problema, explica Marzà, es que las magnitudes son "mucho mas grandes de las que nos han hecho creer los que han controlan el actual modelo porque no quiere dejar de hacerlo".

Por contra, Compromís defiende que en primer lugar se prioricen la instalación de placas en techos y cubiertas industriales --ya ha puesto en marcha la campaña 'Comencemos por el techo' para difundir esta iniciativa -- y a continuación se priorizará la instalación de plantas solares en los 50 millones de metros cuadrados de suelo urbano e industrial sin uso, que generarían otras 2.600 MW, el 30% del objetivo marcado para 2030.

Además, se podrían levantar en canales artificiales de transporte de agua y balsas de riesgo que no tienen funciones ambiental o aparcamientos exteriores, entre otras localizaciones de superficies artificializadas. En cualquier caso, recalcan que la instalación de estas plantas de tamaño mediano dentro de una planificación del territorio contando con los Ayuntamientos afectados.

Marzà ha subrayado que la ventaja de esta opción de producción energética de proximidad, además de medioambiental, es económica ya que evitarán las autopistas energéticas actuales que comportan en el transporte pérdidas de hasta el 30% de la energía producida.

Asimismo, han destacado las ayudas que se están concediendo y ha anunciado que para el próximo Botànic plantearán la financiación del 110% de la inversión de la instalación de placas fotovoltáicas .

Por su parte, Robles insisten en que este proceso debe ser liderado por una Agència Valenciana de l'Energia "porque si deja en manos del mercado se producen especulación y desigualdades" mientras que si la iniciativa la lidera es un organismo público es más fácil alcanzar un control democrático.

ENMIENDAS, ACEPTADAS

Al respecto, ha dado por hecho que las enmiendas presentadas saldrán adelante --como ha sucedido con el resto de leyes, aunque algunas ha sido "un serial" como la Ley de la tasa turística-- porque están basada en los principios del acuerdo el pasado 26 de mayo. Así, ha señalado que en Compromís están "tranquilos" porque el propio presidente Puig en la sesión de control contestó que se cumplirán los acuerdos.

Además, ha señalado que la Conselleria de Economía trasladó la propuesta de la Agència en la Ley de acompañamiento y preguntada por quién dijo 'no' ha replicado: "Nosotros no". En esta línea, respecto a si la Agencia es la principal discrepancia con el PSPV, ha insistido en que Compromís no "tiene ninguna divergencia con los acuerdos suscritos del 26 de mayo": "De dónde puede venir la posible divergencia debe explicarlo otra gente porque nosotros no estamos ahí".