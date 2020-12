Compromís denuncia cancelaciones de Cercanías y que la recuperación de frecuencias "solo era un anuncio triunfalista"

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha denunciado que las Cercanías del núcleo de Valencia siguen con una "ineficacia" que pone en "peligro el mismo servicio de ferrocarril", ha criticado las cancelaciones y ha considerado que la recuperación de frecuencias "solo era un anuncio triunfalista".

Mediante un comunicado, la formación ha criticado que las supresiones y cancelaciones de trenes son "frecuentes a lo largo de las líneas, con una situación especialmente grave esta semana".

La diputada en Corts Belén Bachero ha afirmado: "Ya advertimos que el triunfalismo con la recuperación de frecuencias que mostraba el ministro Ábalos no correspondía a la realidad". "Volver a la situación previa a la pandemia sin mejorar las carencias de las que sufre el servicio es insistir en el agravio a la ciudadanía valenciana", ha añadido.

La media de supresiones de trenes ha sido "muy elevada", con cancelaciones de trenes en "todas las líneas, especialmente en las últimas horas del día". El lunes, el martes y el miércoles "se han suprimido hasta diez trenes por día y hoy está pasando lo mismo".

"Especialmente grave es la situación en la franja vespertina, donde la amplitud horaria de las frecuencias y las cancelaciones dejan varadas en los andenes a las personas que utilizan el tren, denuncia la diputada de Compromís", ha manifestado.

Las cancelaciones afectan tanto a la línea de Castelló (C-6), como la de Gandia (C-1) y la de l'Alcúdia de Crespins (C-2). Además, denuncian que "hay frecuencias que anulan de manera sistemática todos los días". "Una situación que ya se daba antes de la pandemia del Covid-19 por la falta de planificación de los responsables de Renfe", han agregado.

"La gravedad de la situación en los Cercanías pide asunción de responsabilidades por parte de los gestores de Renfe y Adif", indica Bachero, quien, además, ha crtiticado que en plena pandemia Renfe no ha tomado medidas. "No se han aumentado las frecuencias, no hay dispensadores de gel hidroalcohólico y los usuarios deben viajar sin respetar la distancia de seguridad", ha agregado la diputada.